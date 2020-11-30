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Встреча Мишустина и Кику.

Премьеры Молдовы и России провели телефонный разговор: о чем шла речь

© Sputnik / Александр Астафьев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201130/32702272/premer-ministry-rossii-i-moldovy-proveli-telefonnyy-razgovor-o-chem-oni-govorili.html

Финансовая помощь фермерам, российская вакцина от COVID-19 и расширение торговых отношений между странами. Эти и другие вопросы стали темами обсуждений глав правительств двух стран.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику провел телефонный разговор с главой правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщила в понедельник, 30 ноября пресс-служба правительства. 

Официальные лица обсудили возможности для развития и укрепления молдавско-российских отношений в различных сферах.

Ион Кику.
© Photo : Miroslav Rotari
Ион Кику: работаем над списком действий по управлению эпидситуацией

"В ходе дискуссии Ион Кику поблагодарил своего российского коллегу за предоставление безвозвратной финансовой помощи в размере 275 миллионов российских рублей, предоставленной правительством РФ фермерам, пострадавшим от стихийных бедствий. Обсуждалась также гуманитарная помощь, оказанная Российской Федерацией во время пандемии, а также партия вакцины против гриппа, доставленная в Республику Молдова", - говорится в сообщении правительства.

Главы правительств говорили о важности восстановления объемов молдавско-российской торговли, аспектах, связанных с поставками отечественной продукции на российский рынок.

Премьер-министры также обсудили участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в режиме онлайн на этой неделе.

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