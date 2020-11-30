Премьеры Молдовы и России провели телефонный разговор: о чем шла речь

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику провел телефонный разговор с главой правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщила в понедельник, 30 ноября пресс-служба правительства.
Официальные лица обсудили возможности для развития и укрепления молдавско-российских отношений в различных сферах.
"В ходе дискуссии Ион Кику поблагодарил своего российского коллегу за предоставление безвозвратной финансовой помощи в размере 275 миллионов российских рублей, предоставленной правительством РФ фермерам, пострадавшим от стихийных бедствий. Обсуждалась также гуманитарная помощь, оказанная Российской Федерацией во время пандемии, а также партия вакцины против гриппа, доставленная в Республику Молдова", - говорится в сообщении правительства.
Главы правительств говорили о важности восстановления объемов молдавско-российской торговли, аспектах, связанных с поставками отечественной продукции на российский рынок.
Премьер-министры также обсудили участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в режиме онлайн на этой неделе.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>