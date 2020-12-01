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В ОБСЕ не получали запроса от Молдовы о замене миротворцев на наблюдателей

© Photo : OSCE / Mikhail Evstafiev
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201201/32707854/obse-ne-poluchali-zaprosa-ot-moldovy-o-zamene-mirotvortsev-na-nablyudateley.html

Председательство Албании в ОБСЕ не получало официального предложения о замене в Приднестровье российских миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. В то же время окончательное решение в этом деле потребует согласия всех 57 стран-членов ОБСЕ.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Председательство Албании в ОБСЕ не получало никаких предложений от Молдовы о замене в Приднестровье российских миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ на фоне заявления об этом избранного президента страны Майи Санду. Об этом заявил РИА Новости представитель организации.

Госдума РФ, архивное фото
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Депутат Госдумы: миротворцы в Приднестровье доказали свою эффективность
Избранный президент Молдовы Майя Санду на большой пресс-конференции 30 ноября заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.

"Председательству Албании в ОБСЕ известно об официальных заявлениях по этому вопросу. Однако Председательство Албании в ОБСЕ не получало официального предложения в этой связи и поэтому не может предоставить никаких дальнейших комментариев по этому вопросу, кроме того, что окончательное решение в этом деле потребует согласия всех 57 стран-членов ОБСЕ", - заявил представитель ОБСЕ.

Ранее Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы. Действующий глава государства Игорь Додон назвал данное заявление серьезной ошибкой.

Игорь Додон.
© Photo : Miroslav Rotari
Додон о заявлении Санду по Приднестровью — это серьезная ошибка
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии.

В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

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