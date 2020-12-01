Игорь Додон: "Благодаря миротворческой миссии сохраняется мир в Молдове"

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Миротворческая миссия в Приднестровье полностью выполняет свои обязательства в соответствии с международным мандатом. Благодаря миротворцам в Молдове сохраняется мир, заявил действующий президент Молдовы Игорь Додон в эфире общественной телекомпании Moldova-1.

"Миротворческая миссия на Днестре имеет международный мандат, и там не только русские. Там и молдавские миротворцы, и граждане Молдовы с Левобережья, и украинцы. Это миссия, благодаря которой не льется кровь на Днестре. С начала 90-х благодаря этой миссии сохраняется мир в Республике Молдова. Миссия выполняла свои обязательства, выполняет и будет выполнять, пока не найдем политическое решение", — заявил Додон.

Действующий глава государства выразил надежду, что высказывания Майи Санду о выводе российских миротворцев не являются результатом воздействия на нее неких внешних сил.

"Если это сценарий кого-то, кто стоит за Майей Санду, кто ею дирижирует, чтобы дестабилизировать ситуацию в Приднестровье, и открыть новый геополитический конфликт между Западом и Российской Федерацией — тогда нам нужно дать соответствующие оценки", — сказал Додон.

Ранее Санду заявила, что будет добиваться вывода из Приднестровья военнослужащих ОГРВ, охраняющих склады боеприпасов 14-й советской армии в Колбасне, а также вывода российских миротворцев, место которых, по ее заявлению, должны занять гражданские наблюдатели под эгидой ОБСЕ. Действующий глава государства Игорь Додон назвал заявления избранного президента серьезной ошибкой.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии.

В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

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