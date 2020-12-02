Призыв Майи Санду о выводе миротворцев прокомментировали в Приднестровье

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский в интервью "Парламентской газете" заявил, что Кишинев в очередной раз пытается поднять искусственную проблему "вывода войск" из региона.

"Вместо того, чтобы последовательно решать вопросы из международной поддержанной переговорной повестки социально-гуманитарной направленности, молдавская сторона в очередной, наверное, уже в сотый раз, поднимает искусственную проблему "вывода войск", - отметил он.

В понедельник избранный президент Молдовы Майя Санду высказалась за преобразование миротворческой миссии в Приднестровье в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ и вывод Оперативной группы российских войск из Приднестровья. Об этом Санду заявила на первой большой пресс-конференции после своего избрания. Она отметила, что будет обсуждать эти вопросы с руководством России после своего вступления в должность. По мнению Санду, российское военное присутствие в Приднестровье необходимо разделять на две части: Оперативную группу российских войск и миротворческий контингент.

По мнению Красносельского, такие заявления политизированы и ставят цель "сместить акценты с реальной повестки" диалога Кишинева и Тирасполя.

"На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции", — заявил приднестровский лидер.

Вадим Красносельский также призвал Кишинев проявить "больше ответственности и вдумчивости, в том числе при формулировании своей позиции".

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