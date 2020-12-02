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Депутат Государственной думы Артем Туров

Депутат Госдумы: cлова Столтенберга – явное вмешательство в дела Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201202/32728047/deputat-gosdumy-slova-stoltenberga--yavnoe-vmeshatelstvo-v-dela-moldova.html

По мнению российского парламентария, руководство НАТО, называя "нелегитимным" миротворческий контингент России в Приднестровье, само попирает принципы международного права.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции глав МИД стран-участниц Североатлантического альянса заявил, что присутствие российских военнослужащих на территории Молдовы несет угрозу ее независимости и неделимости.

Молдавский премьер Майя Санду и генсек НАТО Йенс Столтенберг
© Photo : Правительство Молдовы
Молдавский премьер Майя Санду и генсек НАТО Йенс Столтенберг

 

Игорь Додон провел встречу с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
© Photo : Facebook / Dodon Igor
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"Российские войска в Молдове, в Приднестровье — это нарушение территориальной целостности Молдовы. Это еще один пример того, как Россия слишком часто не уважает международное право и территориальную целостность других стран", — сказал глава НАТО, отвечая на вопросы журналистов.

При этом Столтенберг не преминул поздравить Майю Санду с избранием на пост президента РМ и заявил, что "Молдова является страной-партнером НАТО.

Между тем, по мнению депутата Государственной думы Артема Турова, специально для Sputnik Moldova прокомментировавшего заявление Столтенберга, российский миротворческий контингент располагается в Приднестровье именно на основе международного права.

"В первую очередь хочется сказать о том, что благодаря российским миротворцам, нашим военнослужащим был остановлен тот страшный кровавый конфликт в начале девяностых годов. За все время проведения миротворческой операции на берегах Днестра, за более чем 27 лет не прозвучало ни одного выстрела, не пролилось ни капли крови. Именно миротворцы Российской Федерации выполняют стратегическую, стабилизирующую роль в этом регионе", - сказал Туров.

Флаг НАТО
© REUTERS / OGNEN TEOFILOVSKI
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 Депутат считает, что вчерашнее заявления генсека НАТО – не что иное, как попытка давления и вмешательства во внутренние дела Молдовы. То есть именно то, в чем Столтенберг безосновательно пытается обвинить Российскую Федерацию.

"Наши вооруженные силы находятся в Приднестровье на основе международных договоров и легитимно проводят миротворческую операцию. Думаю, господину Столтенбергу это прекрасно известно. И свое заявление он сделал лишь для того, чтобы вбросить в общество и СМИ недостоверную информацию, раскрутить "хайп" вокруг миротворческой миссии в ПМР, внести определенную дестабилизацию", - считает Артем Туров.

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Теги:
миротворцы, Приднетровье, Госдума, НАТО


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