Конституционный суд: признание мандата избранного президента может затянуться

КС подтверждает или отрицает законность выборов в течение 10 дней с момента получения документов от Центральной избирательной комиссии, но не ранее окончательного урегулирования обращений в суды, поданных в установленном законом порядке.

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Конституционный суд Молдовы не обязан признавать результаты президентских выборов в Молдове в течение 10 дней со дня подведения их итогов Центральной избирательной комиссии, если все избирательные споры в судах еще не окончены.

Об этом говорится в объявлении, опубликованном на сайте КС 2 декабря. Соответственно, признание мандата избранного президента Майи Санду может затянуться.

Согласно статье 122 Кодекса о выборах, в течение 10 дней с момента получения документов от Центральной избирательной комиссии, но не ранее окончательного урегулирования обращений в суды, поданных в установленном законом порядке, Конституционный суд подтверждает или отрицает законность выборов.

"Учитывая, что суды окончательно не урегулировали все избирательные жалобы, суд пока не может вынести решение о законности выборов. Чтобы узнать дату вынесения постановления, следите за обновлениями на сайте Конституционного суда", - говорится в сообщении инстанции.

Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы утвердили итоговый отчет о результатах выборов президента в 2020 году 23 ноября.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер Партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК представили окончательные итоги выборов, согласно которым победу одержала Санду, получив большинство голосов, - 943 006. Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы. Результаты голосования должен утвердить Конституционный суд.

Мандат действующего президента Игоря Додона завершается 23 декабря, поэтому инаугурация Санду не может пройти раньше этой даты.

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