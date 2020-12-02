В Приднестровье одобрили продление карантинных ограничений

Депутаты рассмотрели предложение лидера региона о продлении особого правового режима сразу в двух чтения.

ТИРАСПОЛЬ, 2 дек – Sputnik. Приднестровские парламентарии проголосовали за принятие законопроекта о продлении карантина на территории региона до 1 февраля 2021 год. Документ направлен на подпись лидеру региона Вадиму Красносельскому.

"Продление карантинных ограничений позволит сократить распространение COVID-19 среди населения и защитит здоровье и жизни граждан Приднестровья", - отметили в парламентской пресс-службе.

По словам начальника Контрольно-правового управления МВД Приднестровья Радиона Чеботаря, число заразившихся COVID-19 в регионе растет. В частности, 1 декабря зафиксировали 546 новых инфицированных коронавирусом нового типа. Уже умерло на данном момент 259 человек.

"Несмотря на те мероприятия, которые проводятся, динамика, к сожалению, отрицательная. Но ситуация под контролем. И для того, чтобы обеспечить действенный механизм по борьбе с коронавирусной инфекцией, предлагается продлить действие ряда законодательных актов до 1 февраля 2021 года включительно", – пояснил он.

По данным пресс-центра МВД, с начала пандемии коронавирус подтвержден у 13105 человек. С каждым днем заразившихся все больше, что связано, в том числе, и с расширением круга тестируемых.

Из-за пандемии нового коронавируса в Приднестровье с 17 марта было введено чрезвычайное положение. Режим ЧП длился до 15 июня, затем были введены карантинные ограничительные меры, их действие неоднократно продлевалось. Это масочный режим, соблюдение социальной дистанции, штрафы за нарушение карантина, особый порядок передвижения.

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