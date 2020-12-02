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Депутаты Госдумы посетили базу российских миротворцев в Приднестровье.

"Не прольется ни одной слезы" - депутаты Госдумы о миротворцах Приднестровья

© Sputnik
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201202/32734297/ne-proletsya-ni-odnoy-slezy---deputaty-gosdumy-o-mirotvortsakh-pridnestrovya.html

Парламентарии выразили поддержку российским военнослужащим на фоне заявлений избранного президента Молдовы Майи Санду о необходимости вывода миротворцев из региона.

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Депутаты Госдумы Российской Федерации Артем Туров и Сергей Чижов посетили базу российских миротворцев в Приднестровье. Им рассказали о специфике несения службы и познакомили с условиями быта военнослужащих.

  • Депутаты Госдумы посетили базу российских миротворцев в Приднестровье
    Депутаты Госдумы посетили базу российских миротворцев в Приднестровье.
    © Sputnik
  • Депутаты Госдумы посетили базу российских миротворцев в Приднестровье
    Депутаты Госдумы посетили базу российских миротворцев в Приднестровье.
    © Sputnik
  • Депутаты Госдумы посетили базу российских миротворцев в Приднестровье
    Депутаты Госдумы посетили базу российских миротворцев в Приднестровье.
    © Sputnik
  • Депутаты Госдумы посетили базу российских миротворцев в Приднестровье
    Депутаты Госдумы посетили базу российских миротворцев в Приднестровье.
    © Sputnik
  • Депутаты Госдумы посетили базу российских миротворцев в Приднестровье
    Депутаты Госдумы посетили базу российских миротворцев в Приднестровье.
    © Sputnik
  • Депутаты Госдумы посетили базу российских миротворцев в Приднестровье
    Депутаты Госдумы посетили базу российских миротворцев в Приднестровье.
    © Sputnik
  • Депутаты Госдумы посетили базу российских миротворцев в Приднестровье
    Депутаты Госдумы посетили базу российских миротворцев в Приднестровье.
    © Sputnik
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© Sputnik
Депутаты Госдумы посетили базу российских миротворцев в Приднестровье.

Чижов назвал разговоры о том, что миротворцы должны покинуть Приднестровье, опрометчивыми.

"Потому что именно миротворцы являются гарантом того, что многонациональные народы с разными, может быть, взглядами на одни и те же вещи гарантированно будут жить в мире. Не прольется ни капли крови, не прольется ни одной слезы", – отметил он.

Туров напомнил, что миротворческая миссия на берегах Днестра является одной из самых успешных в мире, и за более чем 27 лет службы российских миротворцев не было ни одного выстрела, ни одного конфликта на этой земле.

Здание Государственной Думы РФ
© Sputnik / Сергей Кузнецов
Депутат Госдумы прокомментировал требование Санду о выводе российских миротворцев

"Здесь сохраняются мир и стабильность. И это заслуга тех военнослужащих Российской Федерации, которые своим присутствием обеспечивают и гарантируют безопасность в регионе", - подчеркнул парламентарий.

Депутаты передали миротворцам современные мультимедийные телевизоры, а лучшие офицеры получили благодарственные письма за вклад в обеспечение мира и стабильности в Приднестровском регионе.

Российские парламентарии посетили Приднестровье в рамках региональной недели в Госдуме РФ , когда депутаты разъезжаются по своим регионам для встреч с избирателями и приема граждан. Оба депутата были избраны в Госдуму России благодаря, в том числе избирателям из Приднестровья.

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Теги:
миротворчество, миротворческая операция, российские миротворцы, миротворческая миссия, Приднестровье


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