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Ион Кику на выборах президента 2020 второй тур

Кику раскритиковал намерение сторонников Майи Санду провести протест

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (51)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201203/32739108/kiku-raskritikoval-namerenie-storonnikov-Mayi-Sandu-provesti-protest.html

Премьер заявил, что это угрожает здоровью людей, и призвал депутатов сосредоточиться на принятии важных для страны законопроектов.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику выразил недовольство призывом Майи Санду организовать протест перед парламентом и заявил, что это угрожает здоровью людей во время эпидемии.

"Люди добрые, если идете на протест, возьмите с собой маски. Ни один президент не стоит вашего здоровья", — написал он в Facebook.

Валюта.
© Sputnik / Mihai Caraus
Законопроект о госбюджете на 2021 год одобрен профильной парламентской комиссией
Премьер заявил, что "кумиры, воздвигаемые сегодня, молчали, как ягнята, когда на заседаниях правительства в 2013-2014 годах принимались решения о краже миллиарда или о продаже аэропорта". Тогда они не призывали протестовать, отметил Кику.

Председатель правительства рекомендовал депутатам парламента сконцентрироваться на рассмотрении законопроектов о налогово-бюджетной политике на 2021 год. Также Кику обратился к "обоим президентам" с призывом "проявить максмальную ответственность и не прибегать к действиям, которые могут поставить под угрозу здоровье и жизнь людей".

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (51)

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Теги:
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