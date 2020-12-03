Кику раскритиковал намерение сторонников Майи Санду провести протест

Премьер заявил, что "кумиры, воздвигаемые сегодня, молчали, как ягнята, когда на заседаниях правительства в 2013-2014 годах принимались решения о краже миллиарда или о продаже аэропорта". Тогда они не призывали протестовать, отметил Кику.
Председатель правительства рекомендовал депутатам парламента сконцентрироваться на рассмотрении законопроектов о налогово-бюджетной политике на 2021 год. Также Кику обратился к "обоим президентам" с призывом "проявить максмальную ответственность и не прибегать к действиям, которые могут поставить под угрозу здоровье и жизнь людей".