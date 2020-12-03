Сторонники Майи Санду у парламента перекрыли проезжую часть

Несколько сотен протестующих собрались у парламента в Кишиневе, требуют отозвать инициативу депутатов о переводе СИБ под контроль законодательного форума.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. У здания парламента в молдавской столице проходит протест сторонников Майи Санду, которые требуют отозвать инициативу о переподчинении Службы информации и безопасности законодательному органу.

В среду на брифинге избранный президент призвала граждан выйти на акцию протеста.

Депутат от ПСРМ Василе Боля, глава парламентской комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету, рассказал Sputnik Молдова о причинах, по которым депутаты-социалисты предлагают перевести СИБ из подчинения президента под контроль парламента.

© Sputnik / Crina Balea Сторонники Майи Санду перекрыли дорогу.

"Избранный президент является гражданином другого государства, то есть имеет двойное гражданство и присягнула на верность другой стране. В этих условиях мы считаем, что это наносит ущерб государственной безопасности. Если Майя Санду откажется от двойного гражданства, то мы вернемся к обсуждениям и предложим другие изменения, связанные с деятельностью СИБ", — сказал Боля.

В настоящее время Служба информации и безопасности подконтрольна главе государства. До 2019 года СИБ уже находился под контролем парламента.

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