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Акция протеста перед парламентом Молдовы

Сторонники Майи Санду у парламента перекрыли проезжую часть

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (52)
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Sputnik Молдова
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Несколько сотен протестующих собрались у парламента в Кишиневе, требуют отозвать инициативу депутатов о переводе СИБ под контроль законодательного форума.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. У здания парламента в молдавской столице проходит протест сторонников Майи Санду, которые требуют отозвать инициативу о переподчинении Службы информации и безопасности законодательному органу.

В среду на брифинге избранный президент призвала граждан выйти на акцию протеста.

Депутат от ПСРМ Василе Боля, глава парламентской комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету, рассказал Sputnik Молдова о причинах, по которым депутаты-социалисты предлагают перевести СИБ из подчинения президента под контроль парламента.

Акция протеста перед парламентом Молдовы
© Sputnik / Crina Balea
Сторонники Майи Санду перекрыли дорогу.

"Избранный президент является гражданином другого государства, то есть имеет двойное гражданство и присягнула на верность другой стране. В этих условиях мы считаем, что это наносит ущерб государственной безопасности. Если Майя Санду откажется от двойного гражданства, то мы вернемся к обсуждениям и предложим другие изменения, связанные с деятельностью СИБ", — сказал Боля.

В настоящее время Служба информации и безопасности подконтрольна главе государства. До 2019 года СИБ уже находился под контролем парламента.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (52)
Теги:
протест


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