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Здание парламента

Законопроекты по бюджету и контролю над СИБ остались в повестке парламента

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (265)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201203/32740425/zakonoproekty-po-byudzhetu-i-kontrolyu-nad-sib-ostalis-v-povestke-parlamenta.html

Большинство депутатов не поддержали запрос фракции PAS об исключении этих инициатив из повестки дня законодательного собрания.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Депутаты парламента не поддержали предложение фракции партии "Действие и солидарность" (PAS) исключить из повестки дня законопроекты о бюджетно-налоговой политике и о передаче парламенту контроля над деятельностью Службы информации и безопасности.

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Законопроект о госбюджете на 2021 год одобрен профильной парламентской комиссией

С таким предложением выступил представитель PAS Игорь Гросу. Требование исключить законопроекты из повестки поддержали фракции "Платформы DA", Демократической партии и группы "Pro Moldova".

Свое требование парламентарии аргументировали тем, что эти законопроекты требуют дополнительного изучения, прежде чем их вынесут на рассмотрение парламента

Однако при голосовании это предложение не набрало достаточного количества голосов. Таким образом, повестка пленарного заседания осталась неизменной.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (265)

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Теги:
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