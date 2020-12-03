Законопроекты по бюджету и контролю над СИБ остались в повестке парламента

Большинство депутатов не поддержали запрос фракции PAS об исключении этих инициатив из повестки дня законодательного собрания.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Депутаты парламента не поддержали предложение фракции партии "Действие и солидарность" (PAS) исключить из повестки дня законопроекты о бюджетно-налоговой политике и о передаче парламенту контроля над деятельностью Службы информации и безопасности.

С таким предложением выступил представитель PAS Игорь Гросу. Требование исключить законопроекты из повестки поддержали фракции "Платформы DA", Демократической партии и группы "Pro Moldova".

Свое требование парламентарии аргументировали тем, что эти законопроекты требуют дополнительного изучения, прежде чем их вынесут на рассмотрение парламента

Однако при голосовании это предложение не набрало достаточного количества голосов. Таким образом, повестка пленарного заседания осталась неизменной.

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