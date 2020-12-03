Депутаты устроили обструкцию главе Минфина в парламенте — едва не дошло до драки

В пленарном заседании парламента был объявлен перерыв, чтобы успокоить депутатов, которые требовали исключить из повестки дня ряд законопроектов.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. В заседании парламента был объявлен перерыв после того как депутаты PAS и "Платформы DA" заблокировали трибуну парламента и устроили обструкцию министру финансов Сергею Пушкуце, который пытался представить проект бюджетно-налоговой политики.

Блокирующие трибуну депутаты требовали исключить из повестки дня законопроекты, предложенные социалистами — в первую очередь проект о переходе Службы информации и безопасности из подчинения президента под контроль парламента.

Однако их предложения при голосовании не набрали достаточного количества голосов депутатов. Это не убедило парламентариев от фракций PAS и "Платформы DA" — они продолжали дискуссии, и в какой-то момент едва не дошло до потасовки.

В перерыве страсти не улеглись, и депутаты продолжали ссориться.

В то же время у здания парламента в молдавской столице проходит протест сторонников Майи Санду, которые требуют отозвать инициативу о переподчинении Службы информации и безопасности законодательному органу.

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