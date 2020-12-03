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Заседание парламента РМ.

В парламенте приняли "бюджетный пакет"

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201203/32743214/v-parlamente-prinyali-proekt-gosbyudzheta-i-esche-neskolko-proektov.html

Несмотря на продолжающиеся потасовки у главной трибуны зала пленарных заседаний, депутаты сумели проголосовать за внесенные в повестку дня законопроекты и одобрить их.

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Парламент без обсуждения принял налогово-бюджетную политику на 2021 год.

Также был дан "зеленый свет" бюджету государственного социального страхования.

Документы приняли в первом чтении большинством голосов. За него высказались депутаты фракций ПСРМ и "Шор".

Процесс принятия "бюджетного пакета" прошел в сложных условиях: депутаты фракции "Действие и солидарность" и "Платформы DA" блокировали главную трибуну парламента. В связи с этим министр финансов Сергей Пушкуца так и не смог представить проекты перед парламентариями.

Заседание Парламента 06/03/2020
© Sputnik / Miroslav Rotari
Депутаты устроили обструкцию главе Минфина в парламенте — едва не дошло до драки

После принятия этих документов в законодательном органе объявили перерыв на два часа. 

Ранее на пленарном заседании парламента депутаты PAS и "Платформы DA" заблокировали трибуну парламента и устроили обструкцию министру финансов Сергею Пушкуце, пытавшемуся представить проект бюджетно-налоговой политики. Они требовали исключить из повестки дня законопроекты, предложенные социалистами — в первую очередь проект о переходе Службы информации и безопасности из подчинения президента под контроль парламента.

Однако предложения оппозиции при голосовании не набрали достаточного количества голосов депутатов.

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