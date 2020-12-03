В парламенте приняли "бюджетный пакет"

Несмотря на продолжающиеся потасовки у главной трибуны зала пленарных заседаний, депутаты сумели проголосовать за внесенные в повестку дня законопроекты и одобрить их.

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Парламент без обсуждения принял налогово-бюджетную политику на 2021 год.

Также был дан "зеленый свет" бюджету государственного социального страхования.

Документы приняли в первом чтении большинством голосов. За него высказались депутаты фракций ПСРМ и "Шор".

Процесс принятия "бюджетного пакета" прошел в сложных условиях: депутаты фракции "Действие и солидарность" и "Платформы DA" блокировали главную трибуну парламента. В связи с этим министр финансов Сергей Пушкуца так и не смог представить проекты перед парламентариями.

После принятия этих документов в законодательном органе объявили перерыв на два часа.

Ранее на пленарном заседании парламента депутаты PAS и "Платформы DA" заблокировали трибуну парламента и устроили обструкцию министру финансов Сергею Пушкуце, пытавшемуся представить проект бюджетно-налоговой политики. Они требовали исключить из повестки дня законопроекты, предложенные социалистами — в первую очередь проект о переходе Службы информации и безопасности из подчинения президента под контроль парламента.

Однако предложения оппозиции при голосовании не набрали достаточного количества голосов депутатов.

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