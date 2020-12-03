Депутаты проголосовали за закон о бюджете фондов медстрахования

Голосование в высшем законодательном органе проходит в напряженной обстановке, представители фракций PAS и "Платформы DA" продолжают обострять обстановку.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. В парламенте без обсуждения в первом чтении были приняты законопроекты о политике в области здравоохранения и о бюджете фондов обязательного медицинского страхования.

До перерыва, также без обсуждения, проголосовали за законопроекты о налогово-бюджетной политике и за бюджет социального страхования. Об этом заявил на брифинге вице-спикер парламента, депутат от ПСРМ Влад Батрынча.

В перерыве он призвал парламентариев проявить ответственность в отношении принятия важных бюджетных законов.

"Это только первое чтение, фракции могут выйти с разными инициативами. Мы требуем проголосовать за бюджет медицинского страхования", — сказал он.

Процесс принятия "бюджетного пакета" прошел в сложных условиях: депутаты фракции "Действие и солидарность" и "Платформы DA" блокировали главную трибуну парламента. В связи с этим министр финансов Сергей Пушкуца так и не смог представить проекты перед парламентариями.

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