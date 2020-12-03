16:32 03 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.81
  • USD17.27
  • RUB0.23
  • RON4.27
  • UAH0.61
Поиск
Флаг Республики Молдова и Гагаузии.

В парламенте приняли "гагаузский пакет"

© Sputnik / Osmatesco
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (269)
106 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201203/32744505/v-parlamente-prinyali-paket-gagauzskikh-zakonov.html

За три входящих в него закона проголосовали большинство народных избранников - за исключением оппозиции. 

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Законодатели приняли три документа, уточняющих статус Гагаузской автономии, а также разъясняющие права и полномочия ее руководящих органов. За них проголосовали большинство депутатов в парламенте за исключением оппозиции. 

"Проект закона о статусе Гагаузии. Материалы были представлены депутатам, комиссия их рассмотрела. В качестве соавтора предлагаю их утвердить. В разработке проекта участвовали представители Совета Европы и совместная рабочая группа", - заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча.

Авторами законодательной инициативы стали депутаты из парламента Гагаузии и депутаты из фракции социалистов. 

Эти три законопроекта были вновь зарегистрированы в законодательном органе летом этого года. 

Гагаузия
© CC BY 2.0 / Maxence / Welcome to Gagauzia
ЕП обратится к Молдове с призывом ускорить принятие "гагаузских" законов

Ранее президент Игорь Додон заявил, что принятие пакета "гагаузских законов" - часть обязательств, взятых на себя официальным Кишиневом в 1994 году. Документы были согласованы и одобрены рабочей группой парламента и Народного собрания Гагаузии при участии международных экспертов.

На принятии законопроектов в варианте авторов настаивала и большая группа аккредитованных в Молдове дипломатических миссий во главе с ЕС, США, Россией, ОБСЕ и другими международными организациями.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (269)

По теме

Посол России передал Гагаузии гуманитарный груз из Московской области
Гагаузия надеется на инвестиции со стороны китайских компаний
"Нашу поддержку нужно заслужить": в Гагаузии отвергли слова PAS о давлении на избирателей


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
Фото - Российские миротворцы контролируют Лачинский коридор
Потасовка депутатов на заседании парламента Молдовы.
Видео: потасовка депутатов на заседании парламента Молдовы
Сколько жилья было сдано в эксплуатацию в Молдове в 2020 году
"Квартирный вопрос" в Молдове: рост или падение

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться