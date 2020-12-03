В парламенте приняли "гагаузский пакет"

За три входящих в него закона проголосовали большинство народных избранников - за исключением оппозиции.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Законодатели приняли три документа, уточняющих статус Гагаузской автономии, а также разъясняющие права и полномочия ее руководящих органов. За них проголосовали большинство депутатов в парламенте за исключением оппозиции.

"Проект закона о статусе Гагаузии. Материалы были представлены депутатам, комиссия их рассмотрела. В качестве соавтора предлагаю их утвердить. В разработке проекта участвовали представители Совета Европы и совместная рабочая группа", - заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча.

Авторами законодательной инициативы стали депутаты из парламента Гагаузии и депутаты из фракции социалистов.

Эти три законопроекта были вновь зарегистрированы в законодательном органе летом этого года.

Ранее президент Игорь Додон заявил, что принятие пакета "гагаузских законов" - часть обязательств, взятых на себя официальным Кишиневом в 1994 году. Документы были согласованы и одобрены рабочей группой парламента и Народного собрания Гагаузии при участии международных экспертов.

На принятии законопроектов в варианте авторов настаивала и большая группа аккредитованных в Молдове дипломатических миссий во главе с ЕС, США, Россией, ОБСЕ и другими международными организациями.

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