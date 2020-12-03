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Заседание Парламента.

Депутаты приняли закон о языках и о снятии барьеров для телеканалов из России

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (271)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201203/32745112/parlament-prinyal-zakon-ob-yazykah-i-o-snyatii-barerov-dlya-telekanalov-iz-rossii.html

Законопроекты одобрены в первом чтении — русскому языку возвращают статус языка межнационального общения, а преграды для трансляции в полном объеме российских телепрограмм убирают.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Депутаты парламента в первом чтении проголосовали за законопроект о функционировании языков, которым русскому языку возвращается статус языка межнационального общения и за поправки к Кодексу аудиовизуальных медиа-услуг, которые создают возможность для возврата в полном объеме российских теле- и радиопрограмм.

Заседание парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
Глава государства уверен, что закон о функционировании языков будет принят в парламенте

С законодательной инициативой о регистрации в парламенте нового Закона "О функционировании языков на территории Республики Молдова", в котором русский язык обладает статусом языка межнационального общения, выступил действующий президент Молдовы Игорь Додон. Прежний закон, принятый 1 сентября 1989 года, в июне 2018 года был объявлен Конституционным судом "устаревшим".

Отметив ранее зарегистрированный в парламенте законопроект депутатов ПСРМ о статусе русского языка как языка межнационального общения, Додон заявил о необходимости "более системного подхода к проблеме функционирования языков в нашем многонациональном обществе".

Принятые сегодня в парламенте поправки к Кодексу аудиовизуальных медиа-услуг корректируют положения, относящиеся к "защите национального аудиовизуального пространства".

Согласно законопроекту, разрешается трансляция теле- и радиопрограмм "из третьих стран, которые соответствуют положениям концепции и стратегии информационной безопасности Республики Молдова".

Предыдущие, "запретительные" поправки в Кодекс вступили в силу в феврале 2018 года. Была запрещена трансляция на территории Молдовы новостных, аналитических и политических передач из стран, не присоединившихся к Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Россия подписала конвенцию еще в 2006 году, но не ратифицировала ее.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (271)

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Теги:
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