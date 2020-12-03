"Шаг навстречу": Гагаузия приветствует принятие "пакета законов", относящихся к автономии

Принятие в первом чтении трех законопроектов, касающихся статуса и полномочий Гагаузии, руководство региона приветствует и призывает депутатов во втором чтении не вносить изменения в проекты.

КОМРАТ, 3 дек - Sputnik, Максим Топал. Глава Гагаузии Ирина Влах заявила корреспонденту Sputnik, что приветствует принятие парламентом Республики Молдова в первом чтении пакета "гагаузских законопроектов" в первоначальной редакции.

"Молдавские законодатели сделали важный шаг навстречу жителям Гагаузии и доказали на деле свою готовность поэтапно устранять накопившиеся противоречия во взаимоотношениях между центром и регионом", - заявила Ирина Влах.

В свою очередь председатель Народного собрания Гагаузии Владимир Кысса отметил, что "очень хорошо" воспринял информацию о голосовании депутатами за инициативы, которые приняты в варианте авторов.

"Мы за то, чтобы сохранилась эта версия законопроектов – та, которая была разработана совместно рабочей группой парламента Молдовы и Народного собрания Гагаузии. А если они примут решение кромсать инициативы, как это делали в прошлый раз – смысла от их принятия не будет", - подчеркнул Sputnik Молдова Кысса.

В руководстве Народного собрания выражают готовность участвовать в заседаниях парламентских комиссий и ждут приглашения для дискуссий.

Пакетом "гагаузских законов" называют три законопроекта, разработанных в 2016-2017 годах совместной рабочей группой, в которую вошли члены парламента, Народного собрания и эксперты неправительственной организации CMI, руководил которыми в качестве консультанта нынешний генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло.

Суть законопроектов заключается в том, чтобы предоставить Гагаузии отдельный уровень государственной власти, разрешить парламенту принимать законы, касающиеся Гагаузии только после получения положительного заключения со стороны Народного собрания Гагаузии, а также ряд других изменений в законодательство страны.

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