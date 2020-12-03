Мандат на рукоприкладство: подборка самых ярких стычек в парламенте Молдовы

В последние годы в молдавском законодательном собрании депутатам не единожды приходилось с кулаками отстаивать свою позицию.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. В парламенте Молдовы и под его стенами словесные перепалки и дискуссии народных избранников перерастали в стычки и настоящие драки. Sputnik Молдова собрал подборку самых запоминающихся инцидентов.

В октябре 2012 года депутаты ПКРМ с боем провели на заседание парламента председателя союзнической Социал-демократической партии Виктора Шелина.

В ноябре 2012 года представители Либерал-демократической партии и Партии коммунистов не поделили парламентский микрофон. Конфликт вылился в настоящую драку между двумя фракциями.

В декабре 2013 года тогда еще председатель Демпартии Мариан Лупу, видимо недовольный репликой депутата ПКРМ Григория Петренко в свой адрес, толкнул его. На помощь Петренко бросились коллеги по фракции.

Похожий инцидент с участием тех же действующих лиц произошел в феврале 2014 года.

Однажды под ударом едва не оказался бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк. В октябре 2012 года между ним и депутатом ПКРМ Юрием Мунтяном возник конфликт.

После ухода из фракции Партии коммунистов депутата Сергея Сырбу, отношение к нему некоторых бывших однопартийцев стало, мягко говоря, неуважительным. На одном из заседаний парламента летом 2014 года депутат ПКРМ Александр Петков оскорбил Сырбу в ответ на то, что демократ лишил Петкова права выступить с трибуны (к тому времени Сырбу был вице-спикером парламента).

В январе 2016 года парламент утвердил правительство Павла Филипа. Эмоции зашкаливали – громко протестовавшая на улице оппозиция едва не взяла здание штурмом. Депутатам, голосовавшим за кабинет Филипа, пришлось тайком выбираться из парламента, некоторые переоделись в полицейскую форму. При выходе из парламента народ узнал тогдашнего лидера Либеральной партии, экс-спикера парламента Михая Гимпу. Манифестанты с криками «Иуда!» напали на него. Политик получил несколько ударов по голове.

В апреле 2016 года небольшая стычка случилась между депутатами Партии социалистов и Либеральной партии.

Напомним, пленарное заседание высшего законодательного органа в четверг, 3 декабря, также проходило жарко: представители оппозиции выступили против включения в повестку ряда проектов. Чтобы помешать принятию документов, они блокировали трибуну.

Несмотря на продолжающиеся стычки и проявления недовольства многих парламентариев, в законодательном органе сумели принять ряд проектов.

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