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Ион Кику и Олег Васнецов.

Премьер Молдовы и посол России: обсудили торговые обмены и поставки газа

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201203/32748754/chicu-i-vasnetsov-produmany-shagi-dlya-rasshireniya-dvustoronnikh-otnosheniy.html

В ходе дискуссии стороны рассмотрели ряд приоритетных вопросов, которые позволят расширить двусторонние отношения во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Премьер-министр Ион Кику встретился с послом России в Молдове Олегом Васнецовым.

В ходе дискуссии стороны рассмотрели ряд приоритетных вопросов, которые позволят расширить двусторонние отношения во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

"Премьер поблагодарил за финансовую помощь, оказанную правительством России в различных областях, в том числе за недавнюю поддержку, предоставленную отечественным фермерам, пострадавшим от стихийных бедствий", - говорится в сообщении пресс-службы правительства. 

Встреча спикера парламента Молдова Зинаиды Гречаной и посла России в республике Олега Васнецова
© Photo : Facebook / Zinaida Greceanîi
Спикер парламента Молдовы провела встречу с послом России: о чем они говорили
Собеседники обсудили продление ряда торгово-экономических соглашений между двумя странами, в том числе на поставку природного газа в следующем году.

Была также затронута тема льготного режима для поставляемых на российский рынок молдавских товаров, который истекает 1 января 2021 года.

"Состоялся обмен информацией о развитии эпидемиологической ситуации в Молдове и РФ", - отметили в правительстве. 

В свою очередь, Олег Васнецов заверил, что Российская Федерация заинтересована в укреплении торгово-экономических отношений с Республикой Молдова.

На встрече также обсуждалась значимость саммита Евразийского межправительственного совета, который состоится завтра, 4 декабря, в онлайн-режиме.

В заключении встречи Кику отметил, что Россия продолжает оставаться важным партнером молдавского государства, предоставляя поддержку и помощь в целом ряде областей.

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