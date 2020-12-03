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Игорь Додон.

Додон о парламенте: спектакль нестабильности, хаоса и ненависти

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (273)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201203/32749653/dodon-narod-zhdet-ot-politicheskogo-klassa-ne-togo-chto-uvidel-segodnya.html

Действующий президент осудил театр абсурда, который был показан сегодня в законодательном собрании фракциями правых партий.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Очень грустно, когда политические перемены предполагают не больший порядок и большую эффективность власти, а провоцирование нестабильности, хаоса и разжигание ненависти, написал с соцсетях Игорь Додон, добавив, что именно такой спектакль – нестабильности, хаоса и ненависти – был показан сегодня в парламенте фракциями правых партий.

Действующий президент осудил их поведение, отметив, что некоторые до сих пор не могут выйти из предвыборной кампании, и вместо того, чтобы продемонстрировать высокую культуру, отдельные так называемые “хорошие люди” кричали, обливали водой и ударяли других, блокировали выступления министров, ломали микрофоны.

"Я воспринял, как полагается, выбор избирателей, сделанный ими 15 ноября. Я не протестовал, не звал людей на улицы, не блокировал процедуру передачи мандата президента. Ведите и вы себя уважительно, не прибегайте к насилию и дестабилизации, потому что государство – выше вашей воли, а политические решения принимаются в парламенте большинством голосов, а не кулаками и битами", – отметил он.

Игорь Додон задаётся вопросами: какой пример подают депутаты гражданам? Что должны думать люди о народных избранниках? Что думают о политическом классе нашей страны зарубежные лица?

Потасовка депутатов на заседании парламента Молдовы.
© Video : Youtube / Parlamentul Republicii Moldova
Видео: потасовка депутатов на заседании парламента Молдовы

"Некоторые, подобные вам, разрушали президентуру и здание парламента 7 апреля 2009 года. Вы хотите повторить их “героические” поступки, снова поджечь государственные учреждения? Призываю вас успокоиться и осознать огромную ответственность, которая на вас возложена", - написал президент. 

Он также напомнил депутатам, что в Молдове есть новоизбранный президент, но нет правящей коалиции. Однако она может быть создана Майей Санду и ее адептами в парламенте, включая Андриана Канду, Павла Филипа и других. Голосов, добавил он, достаточно.

"Я уже говорил и повторю: если вам не нравится правительство Кику, инициируйте его отставку. Свергните его, выберите другого премьер-министра или организуйте досрочные выборы. Но соблюдайте закон! И не выдвигайте ультиматумы – у вас нет для этого ни законного, ни морального, ни политического права", – подчеркнул Додон.

В заключение он отметил, что социалисты не могут отказаться от своих обязательств на пороге зимы, в разгар пандемии и экономического кризиса. Те, кто хочет другое правительство, должен взять ответственность, но не превращать всё в хаос, потому что от разрушительных действий пострадают сотни тысяч людей.

"Народ ждет от политического класса не того, что увидел сегодня", – подвел итог действующий президент.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (273)

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