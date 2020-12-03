Жаркий день в парламенте: какие законы рассмотрели депутаты

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Пленарное заседание парламента в четверг прошло со скандалом. Еще до начала оно обещало перерасти в нечто большее, чем рассмотрение законопроектов. С улицы доносились крики сторонников Майи Санду, и на некоторых они произвели впечатление.
Все началось с министра финансов
Представители оппозиционных фракций "Платформы DA" и "Действие и солидарность", выразили свой протест по-депутатски. Они заблокировали трибуну и не позволяли министру финансов представить важнейший для страны "бюджетный пакет".
Заседание в этот четверг проводил вице-спикер Влад Батрынча. Он был вынужден несколько раз объявлять паузу, чтобы поумерить пыл недовольных членов фракций. Однако, это не приносило плодов, даже в перерывах не все депутаты покидали зал и несколько раз дело доходило до потасовок.
Одна из самых яростных стычек произошла после обеденного перерыва: оппозиционеры оккупировали кресла вице-спикеров и в буквальном смысле атаковали микрофон Влада Батрынчи, который облили водой из графина и тем самым вывели из строя.
Несмотря на царивший в зале заседаний хаос, удалось объявить рассмотрение некоторых законопроектов, и даже за них проголосовать. Самыми активными в работе оказались депутаты фракций ПСРМ и "Шор", они инициировали принятие важных для страны актов.
В дальнейшем гул в парламенте еще долго не стихал, а вице-спикер после очередной паузы сумел продолжить работу.
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Проект поддержал 51 депутат Партии социалистов, "ШОР" и парламентарии покинувшие платформу Pro Moldova.
Это решение было принято без участия депутатов фракций ДПМ, "Действие и солидарность" и "Платформы DA".
Решение о переходе спецслужбыпод контроль парламента вызвало возмущение представителей оппозиции.
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Законопроект принят во втором финальном чтении голосами 51 депутата.
Отныне запрещена продажа земли, на которой когда-то располагался главный спортивный объект молдавской столицы.
"Предлагаю в проекте отметить, что этот участок останется в собственности государства и там должны проходить только спортивные и культурные события, и ничего связанного с коммерцией", - отметил депутат группы Pentru Moldova Сергей Сырбу.
"Гагаузский пакет законов"
Законодатели приняли три документа, уточняющих статус Гагаузской автономии, а также разъясняющие права и полномочия ее руководящих органов. Пакет этих законов долгое время не могли принять, но это удалось сделать в четверг.
За них проголосовало большинство депутатов в парламенте за исключением оппозиции.
"Проект закона о статусе Гагаузии. Материалы были представлены депутатам, комиссия их рассмотрела. В качестве соавтора предлагаю их утвердить. В разработке проекта участвовали представители Совета Европы и совместная рабочая группа", - заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча.
Авторами законодательной инициативы стали депутаты из парламента Гагаузии и депутаты из фракции социалистов.
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Закон о языках и российских телеканалах
Был дан "зеленый свет" и законопроекту о функционировании языков, согласно которому русскому языку возвращается статус языка межнационального общения. Приняты и поправки к Кодексу аудиовизуальных медиа-услуг, которые дают возможность для возврата в полном объеме российских теле- и радиопрограмм.
Принятые сегодня в парламенте поправки к Кодексу аудиовизуальных медиа-услуг корректируют положения, относящиеся к "защите национального аудиовизуального пространства".
Согласно законопроекту, разрешается трансляция теле- и радиопрограмм "из третьих стран, которые соответствуют положениям концепции и стратегии информационной безопасности Республики Молдова".
Инструкции к лекарствам на русском языке
По закону, сейчас в Молдове на упаковках к фармацевтической продукции указана информация только на румынском и английском языках, что вызывало проблемы у русскоязычных жителей республики. Теперь инструкции будут напечатаны и на русском языке.
"Бюджетный пакет"
Парламент без обсуждения принял бюджет страны на 2021 год.
Также был дан "зеленый свет" бюджету государственного социального страхования.
Вскоре депутаты проголосовали и за закон о бюджете фондов медстрахования.
Мнение действующего президента
Действующий президент Молдовы Игорь Додон осудил произошедшие беспорядки в зале парламента. Он считает, что "грустно для страны, когда политические изменения предполагают не больше порядка и эффективности в управлении, а провоцируют нестабильность, хаос и продолжение ненависти".
"Именно такой спектакль, нестабильности, хаоса и ненависти продемонстрировали в парламенте правые фракции", - отметил Додон.
Говоря о недовольстве избранного президента Майи Санду, которая уже пообещала пожаловаться на парламент в Конституционный суд, он порекомендовал ей сформировать в законодательном органе новое большинство, которое бы отправило в отставку правительство Иона Кику. А новый кабмин должен будет принять ответственность за ситуацию в стране.
Расклад в парламенте
На заседании в четверг большинство проектов были приняты голосами депутатов фракций ПСРМ и "Шор". Некоторые инициативы поддержали члены парламентских групп Pentru Moldova и Pro Moldova.
Оппозиционные формирования "Платформа DA" и "Действие и солидарность" демонстративно не участвовали в голосовании, блокировав трибуну, рабочее место вице-спикера или перекрывая проходы между креслами депутатов. Также пассивна в голосовании была и Демократическая партия, лидер которой Павел Филип еще в начале пленума заявил, что его формирование не будет поддерживать ряд документов.
Ранее шестеро депутатов, покинувших парламентскую группу и партию Pro Moldova, заявили о создании в законодательном органе новой политической платформы Pentru Moldova.
А 4 ноября депутаты фракции "Шор" подписали конвенцию о присоединении к платформе Pentru Moldova, теперь они действую вместе.
Таким образом, сейчас в парламенте действуют пять официальных партийных фракций, одна депутатская группа, один неформальный союз и несколько неприсоединившихся депутатов.
Фракция ПСРМ располагает самым большим числом мандатов — в ее составе 37 депутатов.
На втором месте по численности — фракция партии "Действие и солидарность", которую возглавляет Майя Санду — 15 мандатов.
За ними следуют бывшие союзники по блоку ACUM — фракция "Платформы DA" располагает 11 депутатами.
Столько же, 11 мандатов, осталось в распоряжении Демократической партии.
В составе партийной фракции "Шор" — 9 депутатов, считая находящегося за рубежом депутата Илана Шора.
В группе Pro Moldova остались 8 депутатов во главе с Андрианом Канду.
Также в составе парламента есть четверо "неприсоединившихся" депутатов — Александр Олейник, Евгений Никифорчук, Владимир Андронаки и Октавиан Цыку.
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