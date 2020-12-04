Социалисты объяснили случившееся в парламенте: ПСРМ выполняет обещания

ПСРМ предлагает оппозиции обжаловать законы в Конституционном суде или инициировать вотум недоверия и отправить в отставку правительство Иона Кику.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) выступила с комментарием событий, произошедших 3 декабря в парламенте. В партии считают, что депутаты проголосовали за ряд законопроектов, которые предусматривают выполнение обещаний социалистов перед гражданами. Также политформирование сожалеет об "агрессивном и провокационном поведении представителей правых партий", которое вызвало инциденты и хаос в парламенте.

"Если же они не согласны с проголосованными проектами, то у них есть возможность опротестовать их в Конституционном суде или инициировать вотум недоверия и отправить в отставку правительство Иона Кику... То, что произошло в четверг в законодательном органе, убеждает нас в том, что парламент должен быть распущен и должны быть организованы досрочные выборы", - говорится в заявлении социалистов.

Напомним, 3 декабря парламент Молдовы большинством голосов принял следующие решения:

участок бывшего Республиканского стадиона был возвращен в собственность государства.

был принят в первом чтении закон о функционировании языков, который вводит особый статус русского языка, как языка межнационального общения.

в первом чтении был принят законопроект, согласно которому вкладыши, поставляемые вместе с медицинскими препаратами, помимо государственного будут дублироваться и на русский язык.

в первом чтении принят пакет законов для Автономно-территориального образования Гагаузия.

парламент также в первом чтении проголосовал за отмену запрета на вещание телеканалов, ретранслируемых из России.

Депутаты ПСРМ поддержали в первом чтении проекты бюджетно-налоговой политики и бюджетов социального и медицинского страхования.

Депутатами был принят закон, подчиняющий Службу информации и безопасности парламенту. В настоящее время она была подчинена президенту.

Отметим, последний законопроект уже был оспорен в Конституционном суде представителем Партии "Действие и солидарность" (PAS).

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