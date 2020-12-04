Депутат PAS обжаловал в КС закон о передаче СИБ под контроль парламента

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Депутат от Партии "Действие и солидарность" (PAS) Серджиу Литвиненко обжаловал в Конституционном суде конституционность закона, согласно которому Служба информации и безопасности была выведена из-под контроля президента республики. Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.
Он также попросил КС приостановить действие закона до рассмотрения дела по существу.
По мнению депутата, при принятии закона нарушено несколько положений Конституции как по существу, так и по процедуре.
Напомним, 3 декабря парламент Молдовы большинством голосов принял следующие решения:
- участок бывшего Республиканского стадиона был возвращен в собственность государства. © Sputnik / Miroslav Rotari
- был принят в первом чтении закон о функционировании языков, который вводит особый статус русского языка, как языка межнационального общения.
- в первом чтении был принят законопроект, согласно которому вкладыши, поставляемые вместе с медицинскими препаратами, помимо государственного будут дублироваться и на русский язык.
- в первом чтении принят пакет законов для Автономно-территориального образования Гагаузия.
- парламент также в первом чтении проголосовал за отмену запрета на вещание телеканалов, ретранслируемых из России.
- депутаты ПСРМ поддержали в первом чтении проекты бюджетно-налоговой политики, госбюджета и бюджетов социального и медицинского страхования.
- депутатами был принят закон, подчиняющий Службу информации и безопасности парламенту. В настоящее время она была подчинена президенту.
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