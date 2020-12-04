Автор нового закона: русский официально станет языком межнационального общения

Новый Закон о функционировании языков создан для регулирования отношений гражданина с государством и призван дать возможность всем общаться с госструктурами на удобном гражданам языке.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Депутат фракции Партии социалистов, один из авторов проекта нового Закона о функционировании языков на территории Республики Молдова Андриан Лебединский во время пресс-конференции в Sputnik Молдова рассказал о главных положениях этого документа.

Главная цель проекта, отмечает депутат, - дать возможность гражданину взаимодействовать с государством на том языке, на котором ему удобно. Благодаря этому закону, название и статус государственного языка определяются Конституцией, а за русским языком закрепляется статус языка межнационального общения.

"Гагаузский — становится региональным языком, украинский, болгарский и другие языки также используются в местах компактного проживания меньшинств", — говорит депутат.

Закон при этом не регулирует общение между гражданами, а затрагивает только общение государства и гражданина.

"Если в госструктуры обращаются на русском или государственном языке или в Гагаузии на гагаузском, то, соответственно, и ответ граждане должны получить на том же языке", — объясняет Лебединский.

То же самое касается и обращений к предприятиям и организациям.

Депутаты также предусмотрели в законе и вопросы уголовного судопроизводства: "документы обвиняемому, подозреваемому и подсудимому предоставляются на том языке, которым он владеет", — рассказывает парламентарий.

Депутат посоветовал всем желающим предлагать поправки в проект закона о функционировании языков, чтобы максимально улучшить нормативный акт.

"Мы не хотим принимать этот закон, лишь бы он был принят. Мы хотим, чтобы это был хороший закон", — заявил в ходе пресс-конференции Андриан Лебединский.

Депутат выразил надежду, что парламент в течении двух недель успеет принять проект закона о функционировании языков во втором чтении.

С момента вступления нового закона утратит силу старый закон от 1989 года.

"Старый закон еще действует, его никто не аннулировал", — говорит Лебединский.

По словам парламентария, депутаты правых партий бойкотировали заседания парламентских комиссий, на которых рассматривался проект.

"Как проходило голосование, мы все видели. Я не понимаю, зачем было такую бучу устраивать, если можно было нормально эти проекты рассмотреть и высказать свое недовольство, предложить поправки", — говорит депутат.

По словам Лебединского, раньше социалисты не могли инициировать подобные проекты, так как против этого выступала входящая в коалицию с ними Демпартия.

"Сейчас, так как коалиция развалилась, у каждого есть возможность показать свое лицо", — говорит парламентарий.

По словам социалиста, ПСРМ готова защищать этот и другие проекты в Конституционном суде.

"Если депутаты правых партий обжалуют этот закон в Конституционном суде, мы пойдем в КС и будем защищать этот закон. Я понимаю, что есть те, кто хочет заткнуть рот нацменьшинствам. Но зачем это делать?", — заявил депутат.

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