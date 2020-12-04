14:15 04 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.96
  • USD17.28
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Правительство Молдовы

Кику провел телефонный разговор с Санду: что они обсудили

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
156 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201204/32757043/chicu-provel-telefonnyy-razgovor-s-sandu-chto-oni-obsudili.html

Главной темой разговора главы кабмина и избранного президента стал проект госбюджета, представленный ранее правительством. Также они сошлись во мнении, что нужно распустить парламент.

КИШBНЕВ, 4 дек - Sputnik. Премьер-министр Ион Кику провел телефонный разговор с избранным президентом Майей Санду.

Майя Санду
© Sputnik / Mihai Caraus
Санду: правительство Кику должно уйти в отставку

Об этом сообщили в пресс-службе правительства. 

В ходе беседы премьер заявил, что разделяет уверенность избранного президента в том, что парламент должен быть распущен.

Как отметили в правительстве, во время разговора Кику призвал все политические силы в парламенте внимательно изучить проект бюджета, поскольку он убежден, что избранный президент очень хорошо понимает риски вступления в следующий год без утвержденного бюджета.

"Правительство готово представить аргументы по любой запятой этих проектов в парламенте. Любая поправка депутатов будет рассмотрена и одобрена правительством, а депутаты примут окончательный текст этих законов", - говорится в сообщении.

Майя Санду также сообщила о проведенном разговоре с Кику. По ее словам, она сообщила премьеру, что "госбюджет, представленный правительством, не сможет помочь гражданам, а наоборот, содержит в себе схемы, которые помогут коррумпированным депутатам".

Санду подчеркнула, что страна нуждается в новом парламенте и новом кабинете министров.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Кабмин принял проект национального публичного бюджета на 2021 год
Ион Кику рассказал об итогах ноября — в каком состоянии бюджет
Законопроект о госбюджете на 2021 год одобрен профильной парламентской комиссией


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
Фото - Российские миротворцы контролируют Лачинский коридор
Перерыв на войну: как сейчас выглядят школы Нагорного Карабаха?
Перерыв на войну: как сейчас выглядят школы Нагорного Карабаха - видео
Сколько жилья было сдано в эксплуатацию в Молдове в 2020 году
"Квартирный вопрос" в Молдове: рост или падение

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться