Кику провел телефонный разговор с Санду: что они обсудили

Главной темой разговора главы кабмина и избранного президента стал проект госбюджета, представленный ранее правительством. Также они сошлись во мнении, что нужно распустить парламент.

КИШBНЕВ, 4 дек - Sputnik. Премьер-министр Ион Кику провел телефонный разговор с избранным президентом Майей Санду.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В ходе беседы премьер заявил, что разделяет уверенность избранного президента в том, что парламент должен быть распущен.

Как отметили в правительстве, во время разговора Кику призвал все политические силы в парламенте внимательно изучить проект бюджета, поскольку он убежден, что избранный президент очень хорошо понимает риски вступления в следующий год без утвержденного бюджета.

"Правительство готово представить аргументы по любой запятой этих проектов в парламенте. Любая поправка депутатов будет рассмотрена и одобрена правительством, а депутаты примут окончательный текст этих законов", - говорится в сообщении.

Майя Санду также сообщила о проведенном разговоре с Кику. По ее словам, она сообщила премьеру, что "госбюджет, представленный правительством, не сможет помочь гражданам, а наоборот, содержит в себе схемы, которые помогут коррумпированным депутатам".

Санду подчеркнула, что страна нуждается в новом парламенте и новом кабинете министров.

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