Социалисты призывали лидеров фракции к дискуссиям о роспуске парламента

ПСРМ предложила начать разработку "дорожной карты" по досрочному прекращению полномочий депутатского корпуса. Некоторые фракции уже выступили с реакцией.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Партия социалистов готова инициировать дискуссии о роспуске парламента с лидерами парламентских фракций, об этом заявил на брифинге в пятницу представитель ПСРМ Влад Батрынча.

Он призвал всех к спокойствию и предложил сесть за стол переговоров. По его словам, избранный президент Майя Санду также может принять участие в обсуждении вопроса.

"Мы хотим сегодня инициировать неформальные дискуссии с лидерами или представителями фракций, созданных по итогам выборов 2019 года: PAS, "Платформы DA", Демпартии и "Шор". Хотим поговорить, какой будет наша юридическая "дорожная карта", как объявить досрочные парламентские выборы", - отметил Батрынча.

Реакция оппозиции

С реакцией на эти заявления уже выступил депутат от фракции "Действие и солидарность" Михай Попшой. Он подчеркнул, что PAS не будет участвовать в этих переговорах. Помимо этого, он осудил совместное голосование депутатов ПСРМ и фракции "Шор".

"Социалисты должны хорошо подумать, чего они хотят. Сейчас на ближайшем заседании все это продолжится. Это голосование было нелегитимным", - уточнил Попшой.

Также он добавил, что фракция PAS не намерена принимать участие в предстоящем заседании законодательного органа.

Напомним, следующее пленарное заседание запланировано на 15.00.

Ранее в четверг депутаты рассмотрели и приняли ряд проектов:

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был принят в первом чтении закон о функционировании языков, который вводит особый статус русского языка, как языка межнационального общения, © Sputnik / Mihai Caraus Что произошло в парламенте: испортили микрофон, толкались, но законы приняли

в первом чтении был принят законопроект, согласно которому вкладыши, поставляемые вместе с медицинскими препаратами, помимо государственного будут дублироваться и на русский язык,

в первом чтении принят пакет законов для Автономно-территориального образования Гагаузия,

парламент также в первом чтении проголосовал за отмену запрета на вещание телеканалов, ретранслируемых из России,

Депутаты ПСРМ поддержали в первом чтении проекты бюджетно-налоговой политики и бюджетов социального и медицинского страхования,

Депутатами был принят закон, подчиняющий Службу информации и безопасности парламенту. В настоящее время она была подчинена президенту.

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