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Парламент.

Социалисты призывали лидеров фракции к дискуссиям о роспуске парламента

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (276)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201204/32758180/socialisty-prizyvali-liderov-fraktsii-k-diskussiyam-o-rospuske-parlamenta.html

ПСРМ предложила начать разработку "дорожной карты" по досрочному прекращению полномочий депутатского корпуса. Некоторые фракции уже выступили с реакцией.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Партия социалистов готова инициировать дискуссии о роспуске парламента с лидерами парламентских фракций, об этом заявил на брифинге в пятницу представитель ПСРМ Влад Батрынча.  

Он призвал всех к спокойствию и предложил сесть за стол переговоров. По его словам, избранный президент Майя Санду также может принять участие в обсуждении вопроса. 

"Мы хотим сегодня инициировать неформальные дискуссии с лидерами или представителями фракций, созданных по итогам выборов 2019 года: PAS, "Платформы DA", Демпартии и "Шор". Хотим поговорить, какой будет  наша юридическая "дорожная карта", как объявить досрочные парламентские выборы", - отметил Батрынча. 

Реакция оппозиции

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
Додон намерен подписать все принятые в парламенте законы
С реакцией на эти заявления уже выступил депутат от фракции "Действие и солидарность" Михай Попшой. Он подчеркнул, что PAS не будет участвовать в этих переговорах. Помимо этого, он осудил совместное голосование депутатов ПСРМ и фракции "Шор". 

"Социалисты должны хорошо подумать, чего они хотят. Сейчас на ближайшем заседании все это продолжится. Это голосование было нелегитимным", - уточнил Попшой. 

Также он добавил, что фракция PAS не намерена принимать участие в предстоящем заседании законодательного органа.

Напомним, следующее пленарное заседание запланировано на 15.00. 

Ранее в четверг депутаты рассмотрели и приняли ряд проектов: 

  • участок бывшего Республиканского стадиона был возвращен в собственность государства, 
  • был принят в первом чтении закон о функционировании языков, который вводит особый статус русского языка, как языка межнационального общения,
    Протест перед зданием парламента Молдовы.
    © Sputnik / Mihai Caraus
    Что произошло в парламенте: испортили микрофон, толкались, но законы приняли
  • в первом чтении был принят законопроект, согласно которому вкладыши, поставляемые вместе с медицинскими препаратами, помимо государственного будут дублироваться и на русский язык, 
  • в первом чтении принят пакет законов для Автономно-территориального образования Гагаузия,
  • парламент также в первом чтении проголосовал за отмену запрета на вещание телеканалов, ретранслируемых из России,
  • Депутаты ПСРМ поддержали в первом чтении проекты бюджетно-налоговой политики и бюджетов социального и медицинского страхования,
  • Депутатами был принят закон, подчиняющий Службу информации и безопасности парламенту. В настоящее время она была подчинена президенту.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (276)

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