Комментарий Кремля в связи с выводом СИБ из под контроля президента Молдовы

Журналисты задали вопрос о том, координировал ли как-то действующий глава государства Додон свои действия по ослаблению полномочий президента РМ.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Россия не вмешивается в политические процессы в Молдове, это внутреннее дело этой республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Парламент Молдовы в четверг утвердил вывод Службы информации и безопасности из-под управления президента. Также в первом чтении были одобрены проект налогово-бюджетной политики, пакет законов об особом статусе Гагаузской автономии, возвращение русскому языку статуса межнационального общения, снятие запрета на вещание российских телеканалов.

Голосование по этим вопросам проходило на фоне бойкота оппозиции, заблокировавшей трибуну парламента. Ряд оппозиционеров заявили, что оспорят принятые парламентом законы в Конституционном суде.

"Все, что происходит в Молдове - это внутреннее дело этой республики. Да, действующий президент (Игорь) Додон действительно проиграл Майе Санду выборы, но он, конечно, не прекращает политическую борьбу. Все, что происходит там в рамках этой политической борьбы, - это исключительно внутреннее дело Молдовы".

Таков был ответ Пескова на вопрос журналистов, координировал ли как-то действующий президент Додон свои действия по ослаблению полномочий президента Молдовы.

Он добавил, что, как и по отношению к другим странам, Россия никоим образом не вмешивается и не хочет вмешиваться в эти дела.

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