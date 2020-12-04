16:58 04 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.96
  • USD17.28
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Дмитрий Песков.

Комментарий Кремля в связи с выводом СИБ из под контроля президента Молдовы

© Sputnik / Sergey Guneev
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (57)
65140
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201204/32758763/kommentariy-kremlya-v-svyazi-s-vyvodom-sib-iz-pod-kontrolya-prezidenta-moldovy.html

Журналисты задали вопрос о том, координировал ли как-то действующий глава государства Додон свои действия по ослаблению полномочий президента РМ.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Россия не вмешивается в политические процессы в Молдове, это внутреннее дело этой республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Протест перед зданием парламента Молдовы.
© Sputnik / Mihai Caraus
Что произошло в парламенте: испортили микрофон, толкались, но законы приняли

Парламент Молдовы в четверг утвердил вывод Службы информации и безопасности из-под управления президента. Также в первом чтении были одобрены проект налогово-бюджетной политики, пакет законов об особом статусе Гагаузской автономии, возвращение русскому языку статуса межнационального общения, снятие запрета на вещание российских телеканалов.

Голосование по этим вопросам проходило на фоне бойкота оппозиции, заблокировавшей трибуну парламента. Ряд оппозиционеров заявили, что оспорят принятые парламентом законы в Конституционном суде.

"Все, что происходит в Молдове - это внутреннее дело этой республики. Да, действующий президент (Игорь) Додон действительно проиграл Майе Санду выборы, но он, конечно, не прекращает политическую борьбу. Все, что происходит там в рамках этой политической борьбы, - это исключительно внутреннее дело Молдовы".

Таков был ответ Пескова на вопрос журналистов, координировал ли как-то действующий президент Додон свои действия по ослаблению полномочий президента Молдовы.

Он добавил, что, как и по отношению к другим странам, Россия никоим образом не вмешивается и не хочет вмешиваться в эти дела.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (57)

По теме

Конституционный суд: признание мандата избранного президента может затянуться
Мандат на рукоприкладство: подборка самых ярких стычек в парламенте Молдовы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
Фото - Российские миротворцы контролируют Лачинский коридор
Подгорает из-за Крыма: в НАТО мечтают запретить Российскую армию
Подгорает из-за Крыма: в НАТО мечтают запретить Российскую армию - видео
Сколько жилья было сдано в эксплуатацию в Молдове в 2020 году
"Квартирный вопрос" в Молдове: рост или падение

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться