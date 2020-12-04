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Траян Бэсеску

Игорь Додон: возвращение Бэсеску гражданства Молдовы будет ошибкой

© AFP 2020 / THIERRY CHARLIER
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (57)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201204/32758931/igor-dodon-vozvrashenie-besesku-grazhdanstva-moldovy-budet-oshibkoj.html

По мнению главы президента, гражданство не должно быть предоставлено тому, кто добивается ликвидации молдавского государства.

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Действующий президент Молдовы считает, что избранный президент Майя Санду совершит ошибку, если вернет молдавское гражданство бывшему главе Румынии Траяну Бэсеску. Об этом он заявил в очередном выпуске видеоблога "Игорь Додон отвечает".

© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Глава государства прокомментировал обращение экс-президента Румынии к Майе Санду, в котором Бэсеску выразил надежду, что ему будет возвращено гражданство Молдовы. Додон предупредил ее, что румынский политик может получить больше голосов, чем Санду, на вероятных досрочных парламентских выборах.

"Я думаю, что это ошибка — предоставлять гражданство тому, кто хочет ликвидировать это государство. <...> Тогда Майя Санду не войдет в парламент, потому что у Бэсеску, по мнению унионистов, больше достоинств, чем у Санду", — сказал Додон.

Как Бэсеску получил гражданство Молдовы

В июне 2016 года президент Молдовы Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики.

Практически сразу после вступления в должность президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства 3 января 2017 года.

Как ранее заявлял представитель главы республики Максим Лебединский, Бэсеску сознательно не сообщил властям Молдовы о том, что находился под следствием в момент подачи и рассмотрения заявки на получение гражданства.

После объявления Майи Санду победителем на президентских выборах 2020 года Траян Бэсеску опубликовал в соцсетях сообщение, в котором выразил надежду, что новый глава государства вернет ему гражданство Молдовы.

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Тема:
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Теги:
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