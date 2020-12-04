Заседание парламента: есть кворум, но некоторые фракции объявили бойкот

Депутаты собрались на очередной "пленум" в законодательном органе. На этот раз представители оппозиции решили бойкотировать работу и в зале не появились.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. В пятницу проходит очередное пленарное заседание парламента. К его началу в зале собрались чуть менее двух третей депутатов.

Ряд парламентских фракций еще накануне объявили, что 4 декабря будут бойкотировать законодательную работу. Речь идет о фракциях Демократической партии, "Действие и солидарность" (PAS) и "Платформа DA"

"В зале 60 депутатов, значит кворум есть и мы можем начать работу", - объявила председатель парламента Зинаида Гречаная.

Спустя несколько минут парламентская группа Pro Moldova приняла решение покинуть заседание. Таким образом в пятницу будут голосовать за законопроекты только депутаты от Партии социалистов (ПСРМ) и партии "Шор" с платформой Pentru Moldova.

"В стране коронавирус, кризис, люди умирают, а в парламенте решили обсудить должности и посты. Мы не будем в этом участвовать и считаем, что такой парламент действительно необходимо распустить", - заявил лидер Pro Moldova Андриан Канду.

На повестке дня более 30 законопроектов, среди которых бюджеты социального и медицинского страхования, поправки к графику работы бюджетников, изменения в режиме внутренней торговли и другие вопросы.

В ходе заседания было объявлено, каков ущерб в результате потасовок, прошедших накануне. Как сообщил генсек парламента Адриан Албу, эта сумма составляет до 60 тысяч леев.

По отчету Албу, полностью выведено из строя оборудование на сумму 16 тысяч леев. Ремонт остального обойдется в 46 тысяч леев.

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