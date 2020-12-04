В парламенте новый вице-спикер: кого он заменит

В законодательном органе проголосовали за смену заместителя председателя. На смену Монике Бабук из фракции ДПМ придет представитель фракции "Шор".

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Моника Бабук, депутат фракции Демпартии, лишена поста вице-спикера парламента по предложению фракции "Шор".

За эти решения проголосовали большинство депутатов на пленарном заседании в пятницу.

"Она добровольно покинула правящую коалицию", — прокомментировала это решение спикер парламента Зинаида Гречаная, поставив вопрос на голосование.

Вице-спикером парламента избран депутат Владимир Витюк от фракции "Шор", ранее состоявший в Демпартии.

Очередное пленарное заседание парламента проходит в присутствии чуть менее двух третей депутатов.

Ряд парламентских фракций еще накануне объявили, что 4 декабря будут бойкотировать законодательную работу. Речь идет о фракциях Демократической партии, "Действие и солидарность" (PAS) и "Платформа DA"

Спустя несколько минут после начала заседания парламентская группа Pro Moldova приняла решение покинуть зал. Таким образом голосовали только депутаты от Партии социалистов (ПСРМ) и партии "Шор" с платформой Pentru Moldova.

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