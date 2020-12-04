19:25 04 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.96
  • USD17.28
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Владимир Витюк.

В парламенте новый вице-спикер: кого он заменит

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (277)
28730
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201204/32761716/v-parlamente-novyy-vitse-spiker-kogo-on-zamenit.html

В законодательном органе проголосовали за смену заместителя председателя. На смену Монике Бабук из фракции ДПМ придет представитель фракции "Шор".

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Моника Бабук, депутат фракции Демпартии, лишена поста вице-спикера парламента по предложению фракции "Шор". 

За эти решения проголосовали большинство депутатов на пленарном заседании в пятницу.

"Она добровольно покинула правящую коалицию", — прокомментировала это решение спикер парламента Зинаида Гречаная, поставив вопрос на голосование.

Вице-спикером парламента избран депутат Владимир Витюк от фракции "Шор", ранее состоявший в Демпартии.

Заседание парламента.
© Sputnik / Rodion Proca
Заседание парламента: есть кворум, но некоторые фракции объявили бойкот

Очередное пленарное заседание парламента проходит в присутствии чуть менее двух третей депутатов.

Ряд парламентских фракций еще накануне объявили, что 4 декабря будут бойкотировать законодательную работу. Речь идет о фракциях Демократической партии, "Действие и солидарность" (PAS) и "Платформа DA" 

Спустя несколько минут после начала заседания парламентская группа Pro Moldova приняла решение покинуть зал. Таким образом голосовали только депутаты от Партии социалистов (ПСРМ) и партии "Шор" с платформой Pentru Moldova.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (277)

По теме

Додон намерен подписать все принятые в парламенте законы
Социалисты призывали лидеров фракции к дискуссиям о роспуске парламента
Евросоюз осудил перевод СИБ под контроль парламента


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
Фото - Российские миротворцы контролируют Лачинский коридор
Подгорает из-за Крыма: в НАТО мечтают запретить Российскую армию
Подгорает из-за Крыма: в НАТО мечтают запретить Российскую армию - видео
Сколько жилья было сдано в эксплуатацию в Молдове в 2020 году
"Квартирный вопрос" в Молдове: рост или падение

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться