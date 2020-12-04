Российские миротворцы не позволяют вернуть Молдову в конфликт

Сразу после избрания президент РМ Майя Санду сделала несколько громких заявлений, из которых следует, что две главные проблемы республики – российские войска и коррупция. По первому пункту Санду предложила готовое решение, пишет военный обозреватель.

Миротворцы РФ в Молдове создают надежный фундамент региональной стабильности, и действуют на основании российско-молдавского Соглашения (1992 года) о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Беспрецедентный по объемам и "неизвлекаемый" по технологическим характеристикам 100-тысячетонный арсенал близ приднестровского села Колбасна требует надежной охраны (Россия приняла на себя эту ответственность), а не безоружных и потому бесполезных наблюдателей (ОБСЕ).

Сразу после избрания президент РМ Майя Санду сделала несколько громких заявлений, из которых следует, что две главные проблемы республики – российские войска и коррупция. По первому пункту Санду предложила готовое решение: военнослужащих РФ отправить на родину, вместе со всеми боеприпасами из Колбасны, а миротворческую операцию преобразовать в Гражданскую международную Миссию под мандатом ОБСЕ.

Москва оперативно отреагировала на инициативу Майи Санду. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что миротворцы РФ "прежде всего решают задачи поддержания стабильности" в Приднестровье, чтобы на этой территории не "произошло какого-то нового всплеска кровавого конфликта". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что предварительного обсуждения этой темы с Майей Санду не было.

Впрочем, и ОБСЕ не получала никаких предложений Молдовы о замене российских миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ, хотя в данном случае требуется согласие всех 57 стран-членов организации. Не будем гадать, что это было. Обратимся к фактам.

Миротворческие силы состоят из 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, и десяти военных наблюдателей от Украины. Служба организована на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности шириной 12 – 24 км, протянувшейся вдоль Днестра на 225 км.

Приднестровье стремилось выйти из состава Молдовы еще до распада СССР, потому что 60 % населения региона составляли русские и украинцы, которых не устраивал националистический дрейф Кишинева в сторону Бухареста. Молдавские власти неудачно пытались решить проблему силой, в результате с 1992 года Приднестровье оказалось неподконтрольной Кишиневу территорией. Вооруженный конфликт в регионе остановили российские войска: 7 июля 1992 года Россия и Молдова подписали план мирного разрешения конфликта, 21 июля заключили Соглашение о мирном урегулировании (с которым согласилась приднестровская сторона), 29 июля в Бендеры и Дубоссары вошли миротворческие силы РФ. Это были подразделения 14-й общевойсковой армии, дислоцированной в Приднестровье с советских времен (директивой Генштаба ВС РФ в 1995 году 14-я армия была значительно сокращена, и преобразована в Оперативную группу российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова).

Опасный арсенал

Специалисты сравнивают взрывоопасный потенциал оружейного склада на окраине села Колбасна (находится в 16 километрах от Днестра и в 3 километрах от украинской границы) с мощностью ядерных бомб в Хиросиме и Нагасаки. Здесь хранятся боеприпасы 14-й гвардейской общевойсковой армии СССР, а также вывезенные из ГДР и Чехословакии – всего около 100 тысяч тонн ракет, снарядов и авиабомб. Обычно в Кишиневе говорят "более 20 тысяч тонн", но известно, что в 1990‑х в Колбасне накопилось свыше 300 тысяч тонн боеприпасов и взрывчатых веществ.

Этот крупнейший в Восточной Европе арсенал (создан в 1949 году) охраняет дислоцированная в Приднестровье оперативная группа российских войск (ОГРВ).

По данным Майи Санду, всего около тысячи военнослужащих. При этом тяжелым штатным вооружением ОГРВ не располагает, и своим присутствием региону не угрожает.

Вывезти старое взрывоопасное "железо" из Приднестровья в Россию нельзя – нетранспортабельно, может по пути взлететь на воздух. Для утилизации на месте требуется специализированное предприятие, то есть расходы в сумме около $3 миллиардов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в прошлом году предложил Минобороны РМ разработать план сотрудничества на ближайшие три года, и помочь с утилизацией взрывоопасного арсенала. Слово Шойгу с делом не расходится.

Руководитель внешнеполитического ведомства Молдовы Аурелиу Чокой в начале 2020 года сообщил, что Россия приступила к демилитаризации Приднестровского региона, и разрабатывает технико-экономическое обоснование для ликвидации боеприпасов. После изучения условий утилизации за проектом будет наблюдать группа международных экспертов. Логично предположить, что ОГРВ исчезнет только после "разминирования" села Колбасна, и не ранее. Дело благородное, и все-таки российские военнослужащие волей исторических судеб в Приднестровье опасный арсенал охраняют, а не чужие нефтепромыслы отжимают (как некоторые "партнеры" в Сирии). Кроме того, необходимо учитывать, что ОГРВ остается надежной базой для комплектования относительно немногочисленного российского миротворческого контингента. Который, в свою очередь, состоит в значительной степени из местных жителей (контрактники с паспортами РФ).

Сворачивание миротворческой операции в российской повестке не значится. Майя Санду безальтернативно рассматривает Приднестровье как часть унитарной Молдовы, а приднестровцы на референдуме выбрали независимость. Здесь сохраняется значительный конфликтный потенциал. Напомню, что из 470 тысяч человек населения ПМР около 220 тысяч – граждане РФ, и 100 тысяч – граждане Украины.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Молдавия и ПМР как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ (посредники), ЕС и США (наблюдатели). Главное – никто не стреляет.

Конфликтный потенциал

В Тирасполе считают, что вывод российских миротворцев может привести к дестабилизации региона, спровоцировать новое вооруженное противостояние. На случай военного конфликта, в армии Приднестровья служат около 7 тысяч человек. Мобилизационный резерв – до 80 тысяч военнослужащих и народное ополчение – около 10 тысяч человек. На вооружении войск имеются 18 танков, 122 единицы реактивной и ствольной артиллерии (в том числе 40 "Градов"), 15 летательных аппаратов, ПЗРК и противотанковые средства.

Для сравнения, сухопутные войска Республики Молдова насчитывают около 6 тысяч человек, имеют на вооружении чуть больше 200 бронированных машин, 150 единиц ствольной артиллерии, около 300 единиц различных противотанковых средств (техника и вооружение – советского производства) ВВС Молдовы не располагают боевой авиацией. И горячие головы в Кишиневе понимают, что силовым путем не смогут самостоятельно справиться с ПМР. Отсюда возникают военно-политические иллюзии типа "Запад нам поможет".

И, действительно, продвигается проект размещения на молдавской территории постоянной военной базы Пентагона. По мнению аналитиков RAND Corporation, войска США могут войти в Молдову для проведения совместных учений, и не выйти под предлогом "российской угрозы". Одновременно РМ становится заложником американского военного присутствия в сопредельной Румынии.

Согласно Конституции РМ обладает нейтральным статусом, однако Кишинев и Бухарест в 2013 году заключили договор о военном сотрудничестве, в котором оговорено фактическое подчинение войск Молдовы генштабу Румынии. Документ позволяет румынским жандармам участвовать в наведении "общественного порядка" на территории РМ. Военнослужащих Молдовы все чаще привлекают к совместным учениям и миротворческим операциям НАТО.

В такой непростой военно-политической конфигурации российские миротворцы в Приднестровье просто незаменимы.

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