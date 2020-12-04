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Российские миротворцы на блокпосту в Бендерах.

Российские миротворцы не позволяют вернуть Молдову в конфликт

© Sputnik / Шадрин
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201204/32763023/rossiyskie-mirotvortsy-ne-pozvolyayut-vernut-moldovu-v-konflikt.html

Сразу после избрания президент РМ Майя Санду сделала несколько громких заявлений, из которых следует, что две главные проблемы республики – российские войска и коррупция. По первому пункту Санду предложила готовое решение, пишет военный обозреватель.

Миротворцы РФ в Молдове создают надежный фундамент региональной стабильности, и действуют на основании российско-молдавского Соглашения (1992 года) о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Беспрецедентный по объемам и "неизвлекаемый" по технологическим характеристикам 100-тысячетонный арсенал близ приднестровского села Колбасна требует надежной охраны (Россия приняла на себя эту ответственность), а не безоружных и потому бесполезных наблюдателей (ОБСЕ).

Сразу после избрания президент РМ Майя Санду сделала несколько громких заявлений, из которых следует, что две главные проблемы республики – российские войска и коррупция. По первому пункту Санду предложила готовое решение: военнослужащих РФ отправить на родину, вместе со всеми боеприпасами из Колбасны, а миротворческую операцию преобразовать в Гражданскую международную Миссию под мандатом ОБСЕ.

Лавров ответил Майе Санду на призыв вывести российских миротворцев из Приднестровья
© Ruptly
Видео - Лавров ответил Санду на призыв вывести российских миротворцев из Приднестровья
Москва оперативно отреагировала на инициативу Майи Санду. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что миротворцы РФ "прежде всего решают задачи поддержания стабильности" в Приднестровье, чтобы на этой территории не "произошло какого-то нового всплеска кровавого конфликта". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что предварительного обсуждения этой темы с Майей Санду не было.

Впрочем, и ОБСЕ не получала никаких предложений Молдовы о замене российских миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ, хотя в данном случае требуется согласие всех 57 стран-членов организации. Не будем гадать, что это было. Обратимся к фактам.

Миротворческие силы состоят из 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, и десяти военных наблюдателей от Украины. Служба организована на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности шириной 12 – 24 км, протянувшейся вдоль Днестра на 225 км.

Приднестровье стремилось выйти из состава Молдовы еще до распада СССР, потому что 60 % населения региона составляли русские и украинцы, которых не устраивал националистический дрейф Кишинева в сторону Бухареста. Молдавские власти неудачно пытались решить проблему силой, в результате с 1992 года Приднестровье оказалось неподконтрольной Кишиневу территорией. Вооруженный конфликт в регионе остановили российские войска: 7 июля 1992 года Россия и Молдова подписали план мирного разрешения конфликта, 21 июля заключили Соглашение о мирном урегулировании (с которым согласилась приднестровская сторона), 29 июля в Бендеры и Дубоссары вошли миротворческие силы РФ. Это были подразделения 14-й общевойсковой армии, дислоцированной в Приднестровье с советских времен (директивой Генштаба ВС РФ в 1995 году 14-я армия была значительно сокращена, и преобразована в Оперативную группу российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова).

Опасный арсенал

Специалисты сравнивают взрывоопасный потенциал оружейного склада на окраине села Колбасна (находится в 16 километрах от Днестра и в 3 километрах от украинской границы) с мощностью ядерных бомб в Хиросиме и Нагасаки. Здесь хранятся боеприпасы 14-й гвардейской общевойсковой армии СССР, а также вывезенные из ГДР и Чехословакии – всего около 100 тысяч тонн ракет, снарядов и авиабомб. Обычно в Кишиневе говорят "более 20 тысяч тонн", но известно, что в 1990‑х в Колбасне накопилось свыше 300 тысяч тонн боеприпасов и взрывчатых веществ.

Этот крупнейший в Восточной Европе арсенал (создан в 1949 году) охраняет дислоцированная в Приднестровье оперативная группа российских войск (ОГРВ).

По данным Майи Санду, всего около тысячи военнослужащих. При этом тяжелым штатным вооружением ОГРВ не располагает, и своим присутствием региону не угрожает.

Вывезти старое взрывоопасное "железо" из Приднестровья в Россию нельзя – нетранспортабельно, может по пути взлететь на воздух. Для утилизации на месте требуется специализированное предприятие, то есть расходы в сумме около $3 миллиардов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в прошлом году предложил Минобороны РМ разработать план сотрудничества на ближайшие три года, и помочь с утилизацией взрывоопасного арсенала. Слово Шойгу с делом не расходится.

Ион Кику
© Sputnik / Rodion Proca
Кику: обсудим в Москве инициативу об утилизации боеприпасов в Колбасне

Руководитель внешнеполитического ведомства Молдовы Аурелиу Чокой в начале 2020 года сообщил, что Россия приступила к демилитаризации Приднестровского региона, и разрабатывает технико-экономическое обоснование для ликвидации боеприпасов. После изучения условий утилизации за проектом будет наблюдать группа международных экспертов. Логично предположить, что ОГРВ исчезнет только после "разминирования" села Колбасна, и не ранее. Дело благородное, и все-таки российские военнослужащие волей исторических судеб в Приднестровье опасный арсенал охраняют, а не чужие нефтепромыслы отжимают (как некоторые "партнеры" в Сирии). Кроме того, необходимо учитывать, что ОГРВ остается надежной базой для комплектования относительно немногочисленного российского миротворческого контингента. Который, в свою очередь, состоит в значительной степени из местных жителей (контрактники с паспортами РФ).

Кремль и МИД.
© Sputnik / Nataliya Seliverstova
Телефонный разговор Лаврова и Чокоя: обсудили урегулирование в Приднестровье

Сворачивание миротворческой операции в российской повестке не значится. Майя Санду безальтернативно рассматривает Приднестровье как часть унитарной Молдовы, а приднестровцы на референдуме выбрали независимость. Здесь сохраняется значительный конфликтный потенциал. Напомню, что из 470 тысяч человек населения ПМР около 220 тысяч – граждане РФ, и 100 тысяч – граждане Украины.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Молдавия и ПМР как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ (посредники), ЕС и США (наблюдатели). Главное – никто не стреляет.

Конфликтный потенциал

В Тирасполе считают, что вывод российских миротворцев может привести к дестабилизации региона, спровоцировать новое вооруженное противостояние. На случай военного конфликта, в армии Приднестровья служат около 7 тысяч человек. Мобилизационный резерв – до 80 тысяч военнослужащих и народное ополчение – около 10 тысяч человек. На вооружении войск имеются 18 танков, 122 единицы реактивной и ствольной артиллерии (в том числе 40 "Градов"), 15 летательных аппаратов, ПЗРК и противотанковые средства.

Батарея американских ракет ПВО Пэтриот
© Sputnik / Igor Zarembo
Американские ракеты в Европе – знак беды для Румынии и Молдовы

Для сравнения, сухопутные войска Республики Молдова насчитывают около 6 тысяч человек, имеют на вооружении чуть больше 200 бронированных машин, 150 единиц ствольной артиллерии, около 300 единиц различных противотанковых средств (техника и вооружение – советского производства) ВВС Молдовы не располагают боевой авиацией. И горячие головы в Кишиневе понимают, что силовым путем не смогут самостоятельно справиться с ПМР. Отсюда возникают военно-политические иллюзии типа "Запад нам поможет".

И, действительно, продвигается проект размещения на молдавской территории постоянной военной базы Пентагона. По мнению аналитиков RAND Corporation, войска США могут войти в Молдову для проведения совместных учений, и не выйти под предлогом "российской угрозы". Одновременно РМ становится заложником американского военного присутствия в сопредельной Румынии.

Согласно Конституции РМ обладает нейтральным статусом, однако Кишинев и Бухарест в 2013 году заключили договор о военном сотрудничестве, в котором оговорено фактическое подчинение войск Молдовы генштабу Румынии. Документ позволяет румынским жандармам участвовать в наведении "общественного порядка" на территории РМ. Военнослужащих Молдовы все чаще привлекают к совместным учениям и миротворческим операциям НАТО.

В такой непростой военно-политической конфигурации российские миротворцы в Приднестровье просто незаменимы.

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