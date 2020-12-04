Новый закон может разрешить молдаванам смотреть ТВ-новости из Москвы

Судьба российских информационных телепередач, как и статус русского языка в Молдове могут решиться в течение двух ближайших недель.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Парламент Молдовы 3 декабря, не без скандала, взялся за обсуждение давно назревшего пакета вопросов. Среди них новый Закон о функционировании языков и изменения, которые позволят вернуть российские информационные программы в молдавский эфир. Sputnik Молдова рассказывает предысторию двух этих вопросов.

Статус русского языка

С момента обретения независимости и до июня 2018 года базовым документом всей языковой политики в Республики Молдова был Закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР".

Этот закон тогда еще Верховный совет МССР принял 1 сентября 1989 года. За день до этого в Верховном совете утвердили закон "О возврате молдавскому языку латинской графики".

С введением в действие этих законов на территории Молдовы единственным государственным стал молдавский язык. При этом закон гарантировал использование языков других этнических групп, живущих на территории республики.

Русский получил статус языка межнационального общения, что должно было обеспечить соблюдение прав русскоязычного населения республики. Гражданам предоставлялось право в отношениях с органами государственной власти выбирать молдавский или русский язык общения, госслужащих закон обязывал владеть обоими языками, а также закреплял их право на обучение на молдавском и русском.

С 1989 года закон о функционировании языков не претерпел значимых изменений. За 30 лет в него внесли всего несколько правок, да и те носили редакционный или уточняющий характер. За всю историю независимости ни один созыв молдавского парламента не решился внести коррективы в статус используемых в Молдове языков.

Сохраняла статус-кво и принятая в 1994 году Конституция: необходимость сохранения закона о функционировании языков закрепили в тексте основного закона.

"Устаревший закон" и ноу-хау Конституционного суда

В июне 2018 года Конституционный суд признал один из старейших действующих в Молдове законов "устаревшим". Правовые последствия этого решения остаются неясными до сих пор.

Дело в том, что ни молдавская Конституция, ни Кодекс конституционной юрисдикции, ни Закон "О Конституционном суде" не предусматривают процедуры признания закона "устаревшим". А именно эти три закона определяют компетенцию Конституционного суда.

© Sputnik / Miroslav Rotari Тень Конституции

Больше того, до вынесения решения Конституционному суду было запрещено законом осуществлять контроль конституционности законов, принятых до вступления в силу самой Конституции, то есть до 27 августа 1994 года. Судьи сочли такое ограничение неконституционным, самостоятельно расширив собственную компетенцию и тем же решением вынесли вердикт об "устаревшем" законе.

Несмотря на решение КС, молдавское правительство и парламент считают закон 1989 года действующим. Об этом в пресс-центре Sputnik Молдова заявил и автор нового законопроекта о функционировании языков Андриан Лебединский.

"Старый закон еще действует, его никто не аннулировал", — заявил Лебединский.

О том же говорит база нормативных актов министерства юстиции.

Президент Игорь Додон и представители пропрезидентской Партии социалистов неоднократно заявляли о необходимости принятия нового закона об использовании языков в Молдове, чтобы снять все возможные вопросы к статусу государственного и русского языков.

О чем новый закон

Предложенный социалистами новый закон о функционировании языков не содержит названия государственного языка, а ссылается в этом вопросе на Конституцию. Государство берет на себя обязательство обеспечить изучение государственного языка, а также провозглашает русский — языком межнационального общения.

"Республика Молдова обеспечивает необходимые условия для использования и развития русского языка, как языка межнационального общения на своей территории", — говорится в документе.

В отношениях с госструктурами, организациями и предприятиями гражданин вправе использовать русский или государственный язык по своему усмотрению. Аналогичная норма содержалась и в старом законе.

Особое внимание новый закон уделяет гагаузскому языку и другим языкам этносов в местах компактного их проживания. В этих регионах язык приемлемый для большинства населения также может использоваться для общения с властными структурами.

Как и прежний документ, новый закон дает гражданам право получать судебные документы и участвовать в процессуальных действиях на приемлемом языке.

Реклама, этикетки, вывески государственных учреждений, по закону, оформляются на государственном и русском языках.

Полный текст документа:

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Российские ТВ программы

Российские телеканалы, как новостные, так и аналитические программы, идущие в их эфире, транслировались в Молдове с самого обретения независимости и до конца 2017 года.

Запрет на трансляцию российских новостей в Молдове ввели в декабре 2017 года по инициативе правящей тогда Демпартии.

В поправках к Кодексу аудиовизуальных услуг Молдовы речь шла о запрете трансляции новостей, информационно-аналитических и военных программ, произведенных вне США, Канады, ЕС и стран, "ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении".

Прямого упоминания России в законопроекте не было, но, поскольку Россия не ратифицировала эту конвенцию, новости из Москвы попадали под этот запрет.

За нарушение закона были предусмотрены внушительные санкции — штраф в 40-70 тысяч леев, за повторное нарушение — от 70 до 100 тысяч леев. Отзыв лицензии на вещание за нарушение закона "применяется только после последовательного применения санкций" в виде штрафов.

Необходимые изменения вводили с непривычной для парламента скоростью — между двумя чтениями прошло всего несколько минут.

Автором этого законопроекта стал депутат Сергей Сырбу, бывший тогда членом Демпартии. В четверг, 3 декабря он же проголосовал в составе платформы Pentru Moldova за отмену этого запрета.

Тогда, в 2017 году, представляя проект, Сырбу говорил, что, хотя Кодекс изменяли совсем недавно, в нем остались риски для национальной безопасности страны.

Вряд ли можно считать случайностью тот факт, что за день до введения запрета на российские программы следственные органы России объявили в международный розыск лидера молдавской Демпартии и фактически тогдашнего руководителя Молдовы Владимира Плахотнюка. Его обвинили в покушении на убийство.

После голосования в парламенте, президент Игорь Додон дважды отказывался утверждать законопроект об ограничении вещания российских программ.

В итоге, в очередной раз отстранив Додона от должности "на 5 минут", Конституционный суд передал право утвердить этот проект спикеру парламента Андриану Канду, после подписания запрет вступил в силу.

В Госдуме России еще до вступления в силу запрета осудили действия молдавских властей. Депутаты приняли соответствующее заявление, в котором назвали произошедшее посягательством на свободу слова и "тоталитарной практикой борьбы с альтернативными точками зрения".

Текст законопроекта:

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Когда вступят в силу новые законы

Соавтор законопроекта депутат ПСРМ Адриан Лебединский выразил надежду, что парламент в течении двух недель успеет принять проект закона о функционировании языков во втором чтении. Судя по всему, в те же сроки депутаты попытаются принять и законопроект, разрешающий вещание российских ТВ-программ. Эти и другие важные для парламентского большинства законопроекты должен успеть одобрить Игорь Додон, чей мандат истекает 24 декабря.

По словам Лебединского, социалисты готовы защищать проекты в Конституционном суде.

"Если депутаты правых партий обжалуют законы в Конституционном суде, мы пойдем в КС и будем защищать их", — заявил депутат.

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