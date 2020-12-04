21:40 04 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.96
  • USD17.28
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Студия вещания телеканала Россия на страны ближнего зарубежья.

Новый закон может разрешить молдаванам смотреть ТВ-новости из Москвы

© Sputnik / AlexTikhomirov
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (278)
16730
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201204/32763092/novyy-zakon-mozhet-razreshit-moldavanam-smotret-TV-novosti-iz-Moskv.html

Судьба российских информационных телепередач, как и статус русского языка в Молдове могут решиться в течение двух ближайших недель.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Парламент Молдовы 3 декабря, не без скандала, взялся за обсуждение давно назревшего пакета вопросов. Среди них новый Закон о функционировании языков и изменения, которые позволят вернуть российские информационные программы в молдавский эфир. Sputnik Молдова рассказывает предысторию двух этих вопросов.

Статус русского языка

С момента обретения независимости и до июня 2018 года базовым документом всей языковой политики в Республики Молдова был Закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР".

Этот закон тогда еще Верховный совет МССР принял 1 сентября 1989 года. За день до этого в Верховном совете утвердили закон "О возврате молдавскому языку латинской графики".

С введением в действие этих законов на территории Молдовы единственным государственным стал молдавский язык. При этом закон гарантировал использование языков других этнических групп, живущих на территории республики.

Парламент
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Осеннее наступление: Закон о русском языке и российском ТВ от социалистов

Русский получил статус языка межнационального общения, что должно было обеспечить соблюдение прав русскоязычного населения республики. Гражданам предоставлялось право в отношениях с органами государственной власти выбирать молдавский или русский язык общения, госслужащих закон обязывал владеть обоими языками, а также закреплял их право на обучение на молдавском и русском.

С 1989 года закон о функционировании языков не претерпел значимых изменений. За 30 лет в него внесли всего несколько правок, да и те носили редакционный или уточняющий характер. За всю историю независимости ни один созыв молдавского парламента не решился внести коррективы в статус используемых в Молдове языков.

Сохраняла статус-кво и принятая в 1994 году Конституция: необходимость сохранения закона о функционировании языков закрепили в тексте основного закона.

"Устаревший закон" и ноу-хау Конституционного суда

В июне 2018 года Конституционный суд признал один из старейших действующих в Молдове законов "устаревшим". Правовые последствия этого решения остаются неясными до сих пор.

Дело в том, что ни молдавская Конституция, ни Кодекс конституционной юрисдикции, ни Закон "О Конституционном суде" не предусматривают процедуры признания закона "устаревшим". А именно эти три закона определяют компетенцию Конституционного суда.

Конституция РМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Тень Конституции

Больше того, до вынесения решения Конституционному суду было запрещено законом осуществлять контроль конституционности законов, принятых до вступления в силу самой Конституции, то есть до 27 августа 1994 года. Судьи сочли такое ограничение неконституционным, самостоятельно расширив собственную компетенцию и тем же решением вынесли вердикт об "устаревшем" законе.

Несмотря на решение КС, молдавское правительство и парламент считают закон 1989 года действующим. Об этом в пресс-центре Sputnik Молдова заявил и автор нового законопроекта о функционировании языков Андриан Лебединский.

"Старый закон еще действует, его никто не аннулировал", — заявил Лебединский.

О том же говорит база нормативных актов министерства юстиции.

Президент Игорь Додон и представители пропрезидентской Партии социалистов неоднократно заявляли о необходимости принятия нового закона об использовании языков в Молдове, чтобы снять все возможные вопросы к статусу государственного и русского языков.

О чем новый закон

Предложенный социалистами новый закон о функционировании языков не содержит названия государственного языка, а ссылается в этом вопросе на Конституцию. Государство берет на себя обязательство обеспечить изучение государственного языка, а также провозглашает русский — языком межнационального общения.

"Республика Молдова обеспечивает необходимые условия для использования и развития русского языка, как языка межнационального общения на своей территории", — говорится в документе.

В отношениях с госструктурами, организациями и предприятиями гражданин вправе использовать русский или государственный язык по своему усмотрению. Аналогичная норма содержалась и в старом законе.

Адриан Лебединский
© Sputnik / Mihai Caraus
Автор нового закона: русский официально станет языком межнационального общения

Особое внимание новый закон уделяет гагаузскому языку и другим языкам этносов в местах компактного их проживания. В этих регионах язык приемлемый для большинства населения также может использоваться для общения с властными структурами.

Как и прежний документ, новый закон дает гражданам право получать судебные документы и участвовать в процессуальных действиях на приемлемом языке.

Реклама, этикетки, вывески государственных учреждений, по закону, оформляются на государственном и русском языках.

Полный текст документа:

477.2020.ru by

Российские ТВ программы

Российские телеканалы, как новостные, так и аналитические программы, идущие в их эфире, транслировались в Молдове с самого обретения независимости и до конца 2017 года.

Запрет на трансляцию российских новостей в Молдове ввели в декабре 2017 года по инициативе правящей тогда Демпартии.

В поправках к Кодексу аудиовизуальных услуг Молдовы речь шла о запрете трансляции новостей, информационно-аналитических и военных программ, произведенных вне США, Канады, ЕС и стран, "ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении".

Прямого упоминания России в законопроекте не было, но, поскольку Россия не ратифицировала эту конвенцию, новости из Москвы попадали под этот запрет.

За нарушение закона были предусмотрены внушительные санкции — штраф в 40-70 тысяч леев, за повторное нарушение — от 70 до 100 тысяч леев. Отзыв лицензии на вещание за нарушение закона "применяется только после последовательного применения санкций" в виде штрафов.

Необходимые изменения вводили с непривычной для парламента скоростью — между двумя чтениями прошло всего несколько минут.

Автором этого законопроекта стал депутат Сергей Сырбу, бывший тогда членом Демпартии. В четверг, 3 декабря он же проголосовал в составе платформы Pentru Moldova за отмену этого запрета.

Заседание Парламента.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Депутаты приняли закон о языках и о снятии барьеров для телеканалов из России

Тогда, в 2017 году, представляя проект, Сырбу говорил, что, хотя Кодекс изменяли совсем недавно, в нем остались риски для национальной безопасности страны.

Вряд ли можно считать случайностью тот факт, что за день до введения запрета на российские программы следственные органы России объявили в международный розыск лидера молдавской Демпартии и фактически тогдашнего руководителя Молдовы Владимира Плахотнюка. Его обвинили в покушении на убийство.

После голосования в парламенте, президент Игорь Додон дважды отказывался утверждать законопроект об ограничении вещания российских программ.

В итоге, в очередной раз отстранив Додона от должности "на 5 минут", Конституционный суд передал право утвердить этот проект спикеру парламента Андриану Канду, после подписания запрет вступил в силу.

В Госдуме России еще до вступления в силу запрета осудили действия молдавских властей. Депутаты приняли соответствующее заявление, в котором назвали произошедшее посягательством на свободу слова и "тоталитарной практикой борьбы с альтернативными точками зрения".

Текст законопроекта:

460.2020.ru by


Когда вступят в силу новые законы

Соавтор законопроекта депутат ПСРМ Адриан Лебединский выразил надежду, что парламент в течении двух недель успеет принять проект закона о функционировании языков во втором чтении. Судя по всему, в те же сроки депутаты попытаются принять и законопроект, разрешающий вещание российских ТВ-программ. Эти и другие важные для парламентского большинства законопроекты должен успеть одобрить Игорь Додон, чей мандат истекает 24 декабря.

По словам Лебединского, социалисты готовы защищать проекты в Конституционном суде.

"Если депутаты правых партий обжалуют законы в Конституционном суде, мы пойдем в КС и будем защищать их", — заявил депутат.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (278)

По теме

Социалисты объяснили случившееся в парламенте: ПСРМ выполняет обещания
Додон намерен подписать все принятые в парламенте законы
Евросоюз осудил перевод СИБ под контроль парламента


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Новый, 2021-й на пороге.
Праздник к нам приходит: Кишинев украсили по-новогоднему
Раскрыта причина низкой стоимости российской вакцины от COVID-19.
Видео - Раскрыта причина низкой стоимости российской вакцины от COVID-19
Сколько жилья было сдано в эксплуатацию в Молдове в 2020 году
"Квартирный вопрос" в Молдове: рост или падение

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться