Майя Санду заявила, что проведет на площади "консультации с гражданами"

Избранный президент выступила с телеобращением к гражданам Молдовы, в котором назвала события в парламенте "узурпацией власти".

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Майя Санду выступила в эфире общественного телевидения с обращением к гражданам.

Избранный президент заявила, что в воскресенье на площади перед зданием правительства "будут организованы консультации с гражданами", чтобы "остановить попытку узурпации власти со стороны ПСРМ и партии "Шор".

Она также сообщила, что опротестовала в Конституционном суде все законы, принятые на заседании 3 декабря.

Назвав действующий состав парламента нелигитимным, Санду заявила о необходимости провести досрочные парламентские выборы.

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