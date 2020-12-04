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Акция протеста перед парламентом Молдовы.

Майя Санду заявила, что проведет на площади "консультации с гражданами"

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (58)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201204/32763929/majya-sandu-zayavila-chto-provedet-na-ploshadi-konsultatsii-s-grazhdanami.html

Избранный президент выступила с телеобращением к гражданам Молдовы, в котором назвала события в парламенте "узурпацией власти".

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Майя Санду выступила в эфире общественного телевидения с обращением к гражданам.

Акция протеста перед парламентом Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
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Избранный президент заявила, что в воскресенье на площади перед зданием правительства "будут организованы консультации с гражданами", чтобы "остановить попытку узурпации власти со стороны ПСРМ и партии "Шор".

Она также сообщила, что опротестовала в Конституционном суде все законы, принятые на заседании 3 декабря.

Назвав действующий состав парламента нелигитимным, Санду заявила о необходимости провести досрочные парламентские выборы.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (58)

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Теги:
Майя Санду


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