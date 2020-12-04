Майя Санду заявила, что проведет на площади "консультации с гражданами"

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Майя Санду выступила в эфире общественного телевидения с обращением к гражданам.
Избранный президент заявила, что в воскресенье на площади перед зданием правительства "будут организованы консультации с гражданами", чтобы "остановить попытку узурпации власти со стороны ПСРМ и партии "Шор".
Она также сообщила, что опротестовала в Конституционном суде все законы, принятые на заседании 3 декабря.
Назвав действующий состав парламента нелигитимным, Санду заявила о необходимости провести досрочные парламентские выборы.
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