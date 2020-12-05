Депутат от ДПМ предложил выдвинуть вотум недоверия правительству Кику

Депутат от фракции ДПМ уверен, что единственный способ объявить досрочные выборы - это выдвинуть вотум недоверия правительству, но для этого нужна поддержка других парламентариев.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Депутат-демократ Николае Чубук предложил выдвинуть вотум недоверия правительству Иона Кику. Он призвал других парламентариев поддержать эту инициативу. Соответствующие заявление депутат опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Чубука, ДПМ готова выдвинуть вотум недоверия кабмину, а другим парламентариям следует его поддержать, если они действительно хотят досрочных парламентских выборов.

"Учитывая, что все хотят досрочных выборов, уважаемые коллеги в нынешнем парламенте, из всех фракций, давайте приступим к этому процессу. Если правительство не уйдет в отставку, все в наших руках. Объявим и подпишем все вместе вотум недоверия нынешнему правительству. Для выдвижения по закону требуется четверть депутатов. Что нам мешает это подписать. Конечно, до официальной регистрации вотума правительство уйдет в отставку. В противном случае желание досрочных выборов лишь видимое", - написал Чубук.

Ранее действующий президент Молдовы Игорь Додон призвал депутатов из оппозиции инициировать вотум недоверия правительству, если они недовольны работой кабмина.

Также представители Партии социалистов (ПСРМ) пригласили парламентские фракции начать обсуждения по разработке плана действий для объявления досрочных парламентских выборов. Однако речь идет только о фракциях, созданных по итогам выборов 2019 года: PAS, "Платформы DA", Демпартии и "Шор". Помимо этого, социалисты пригласили на консультации и избранного президента Майию Санду. Вскоре некоторые оппозиционные фракции отказались от этого предложения.

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