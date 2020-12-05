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Верховный совет Приднестровья

Известна дата первого после выборов заседания Верховного совета Приднестровья

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201205/32768860/izvestna-data-pervogo-posle-vyborov-zasedaniya-verkhovnogo-soveta-pridnestrovya.html

Указ Вадима Красносельского вступает в силу со дня официального опубликования - так, заседание состоится уже на следующей неделе.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Приднестровский лидер Вадим Красносельский в субботу подписал указ о созыве 8 декабря первого заседания Верховного Совета (парламента) Приднестровья нового созыва. Об этом говорится на сайте приднестровского лидера.

"Созвать первое заседание Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики VII созыва 8 декабря 2020 года в 10.00", - сказано в указе, который вступает в силу с момента публикации.

Единый день голосования в Приднестровье
© Photo : Новости Приднестровья
На выборах в Приднестровье зафиксировано два происшествия
В Приднестровье 29 ноября прошел единый день голосования, выбирали депутатов Верховного совета, депутатов местных советов, депутатов и председателей советов - глав администраций сел и поселков. Избирались 33 депутата парламента VII созыва - на 10 меньше, чем в предыдущем созыве. Из числа избранных депутатов 31 работали в составе предыдущего созыва парламента, только двое впервые вошли в состав депутатского корпуса.

Предполагается, что на первом пленарном заседании глава ЦИК Приднестровья Елена Городецкая огласит окончательные результаты парламентских выборов. Затем будет избрано руководство Верховного Совета и определена структура парламента VII созыва.

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