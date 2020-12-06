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Майя Санду на протесте в Кишиневе 6 декабря

Санду на протесте потребовала отставки правительства и досрочных выборов

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201206/32777631/zayavleniya-mayi-sandu-na-proteste-v-kishineve.html

Протест на площади в центре Кишинева продолжается: на сцену успели выйти несколько лидеров разных политформирований, также вышла с заявлениями и избранный президент Майя Санду.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Правительство Иона Кику должно уйти в отставку, это запустит механизм объявления досрочных выборов в Молдове, заявила в воскресенье избранный президент Майя Санду во время протеста на площади Великого национального собрания.

  • Протест в Кишиневе 6 декабря
    Протест в Кишиневе 6 декабря
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Протест в Кишиневе 6 декабря
    Протест в Кишиневе 6 декабря
    © Photo : Miroslav Rotari
  • Протест в Кишиневе 6 декабря
    Протест в Кишиневе 6 декабря
    © Photo : Miroslav Rotari
  • Протест в Кишиневе 6 декабря
    Протест в Кишиневе 6 декабря
    © Photo : Miroslav Rotari
  • Протест в Кишиневе 6 декабря
    Протест в Кишиневе 6 декабря
    © Photo : Miroslav Rotari
  • Протест в Кишиневе 6 декабря
    Протест в Кишиневе 6 декабря
    © Photo : Miroslav Rotari
  • Протест в Кишиневе 6 декабря
    Протест в Кишиневе 6 декабря
    © Photo : Miroslav Rotari
  • Протест в Кишиневе 6 декабря
    Протест в Кишиневе 6 декабря
    © Photo : Miroslav Rotari
  • Протест в Кишиневе 6 декабря
    Протест в Кишиневе 6 декабря
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Протест в Кишиневе 6 декабря
    Протест в Кишиневе 6 декабря
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Протест в Кишиневе 6 декабря
    Протест в Кишиневе 6 декабря
    © Sputnik / Mihai Caraus
1 / 11
© Sputnik / Mihai Caraus
Протест в Кишиневе 6 декабря

По словам Санду, законы, принятые депутатами в последние дни, "представляют риск для безопасности страны, они сократят полномочия президента, чтобы в дальнейшем не было возможности продолжать борьбу против коррупции". Также "эти законы ставят под угрозу бюджеты страны". 

"Нужно остановить это, и единственный способ пресечь эту атаку на граждан – досрочные выборы", - заявила Санду. 

Протесты в Кишиневе

В воскресенье на площади собрались сторонники нескольких политических формирований. Также в Кишинев стягиваются молдавские аграрии на спецтехнике.

С призывом выйти на улицы ранее выступила Санду. Она заявила, что на площади перед зданием правительства "будут организованы консультации с гражданами", чтобы "остановить попытку узурпации власти со стороны ПСРМ и партии "Шор". Помимо этого, еще одним требованием являются досрочные парламентские выборы. 

К воскресной акции присоединились и другие политические формирования, такие как Партия Pro Moldova, Демократическая партия и другие политики, а также неправительственные общественные организации.

Что касается аграриев, они едут в столицу на сельскохозяйственной технике и требуют, чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%.

Накануне полиция выступила к протестующим с призывом соблюдать все эпидемиологические меры и не нарушать закон и порядок.

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