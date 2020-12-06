Санду на протесте потребовала отставки правительства и досрочных выборов

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Правительство Иона Кику должно уйти в отставку, это запустит механизм объявления досрочных выборов в Молдове, заявила в воскресенье избранный президент Майя Санду во время протеста на площади Великого национального собрания.
- Протест в Кишиневе 6 декабря© Sputnik / Mihai Caraus
- Протест в Кишиневе 6 декабря© Photo : Miroslav Rotari
- Протест в Кишиневе 6 декабря© Photo : Miroslav Rotari
- Протест в Кишиневе 6 декабря© Photo : Miroslav Rotari
- Протест в Кишиневе 6 декабря© Photo : Miroslav Rotari
- Протест в Кишиневе 6 декабря© Photo : Miroslav Rotari
- Протест в Кишиневе 6 декабря© Photo : Miroslav Rotari
- Протест в Кишиневе 6 декабря© Photo : Miroslav Rotari
- Протест в Кишиневе 6 декабря© Sputnik / Mihai Caraus
- Протест в Кишиневе 6 декабря© Sputnik / Mihai Caraus
- Протест в Кишиневе 6 декабря© Sputnik / Mihai Caraus
По словам Санду, законы, принятые депутатами в последние дни, "представляют риск для безопасности страны, они сократят полномочия президента, чтобы в дальнейшем не было возможности продолжать борьбу против коррупции". Также "эти законы ставят под угрозу бюджеты страны".
"Нужно остановить это, и единственный способ пресечь эту атаку на граждан – досрочные выборы", - заявила Санду.
Протесты в Кишиневе
В воскресенье на площади собрались сторонники нескольких политических формирований. Также в Кишинев стягиваются молдавские аграрии на спецтехнике.
С призывом выйти на улицы ранее выступила Санду. Она заявила, что на площади перед зданием правительства "будут организованы консультации с гражданами", чтобы "остановить попытку узурпации власти со стороны ПСРМ и партии "Шор". Помимо этого, еще одним требованием являются досрочные парламентские выборы.
К воскресной акции присоединились и другие политические формирования, такие как Партия Pro Moldova, Демократическая партия и другие политики, а также неправительственные общественные организации.
Что касается аграриев, они едут в столицу на сельскохозяйственной технике и требуют, чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%.
Накануне полиция выступила к протестующим с призывом соблюдать все эпидемиологические меры и не нарушать закон и порядок.
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