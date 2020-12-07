Без кворума: депутатам не удалось рассмотреть простой вотум по ситуации в МВД

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Депутаты парламента Молдовы не смогли собраться на заседание в понедельник, в рамках которого предстояло рассмотреть простой вотум по ситуации в Министерстве внутренних дел республики.
По данным секретариата законодательного органа, зарегистрировались к началу заседания всего 38 депутатов из 101. В зале не было народных избранников от фракций ПСРМ, "Шор", парламентской группы Pentru Moldova, а также ряда других законодателей.
"Вынуждена констатировать отсутствие кворума. Что это значит, высказывался Конституционный суд, - вотум провалился... Мы не можем начать заседание", - сказала спикер парламента Зинаида Гречаная.
Согласно регламенту высшего законодательного органа, простой вотум недоверия выдвигается на обсуждение в рамках пленарного заседания парламента лишь в том случае, если есть заключение профильной комиссии. На формулирование позиции у членов комиссии есть семь рабочих дней с момента подачи соответствующего проекта. Обсуждение на пленарном заседании законодательного органа назначается постоянным бюро в течение 14 дней с момента подачи инициативы о вотуме недоверия.
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