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Парламент

Без кворума: депутатам не удалось рассмотреть простой вотум по ситуации в МВД

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (278)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201207/32789559/bez-kvoruma-deputatam-ne-udalos-rassmotret-prostoy-votum-po-situatsii-v-mvd.html

В повестку пленарного заседания парламента в понедельник была включена инициатива депутатов от фракций DA и PAS по выражению простого вотума недоверия.

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Депутаты парламента Молдовы не смогли собраться на заседание в понедельник, в рамках которого предстояло рассмотреть простой вотум по ситуации в Министерстве внутренних дел республики.

По данным секретариата законодательного органа, зарегистрировались к началу заседания всего 38 депутатов из 101. В зале не было народных избранников от фракций ПСРМ, "Шор", парламентской группы Pentru Moldova, а также ряда других законодателей.

"Вынуждена констатировать отсутствие кворума. Что это значит, высказывался Конституционный суд, - вотум провалился... Мы не можем начать заседание", - сказала спикер парламента Зинаида Гречаная.

Павел Войку
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
В парламенте представили вотум недоверия главе МВД
Парламентарии от DA и PAS выдвинули 19 ноября простой вотум главе МВД. В PAS тогда заявили, что "министерство кажется неподготовленным к борьбе с криминальными группами. Они не справляются с защитой прав и свобод граждан Молдовы. Лишь информация о похищениях и изнасилованиях провоцирует чувство отсутствия безопасности и недоверия возможностям руководства МВД".

Согласно регламенту высшего законодательного органа, простой вотум недоверия выдвигается на обсуждение в рамках пленарного заседания парламента лишь в том случае, если есть заключение профильной комиссии. На формулирование позиции у членов комиссии есть семь рабочих дней с момента подачи соответствующего проекта. Обсуждение на пленарном заседании законодательного органа назначается постоянным бюро в течение 14 дней с момента подачи инициативы о вотуме недоверия.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (278)

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