Кику заявил, когда в Молдове могут состояться досрочные парламентские выборы

Глава молдавского кабинета министров рассказал о приоритетах правительства на ближайший период, а также о том, кто должен принимать решение по досрочным выборам в законодательный орган страны.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Понятно, что досрочные парламентские выборы состоятся в следующем году. Таккую уверенность выразил премьер Ион Кику, выступив в понедельник на брифинге по итогам совместного заседания с президентом и спикером парламента.

Как считает глава кабмина, сразу после 15 ноября, когда в Молдове состоялся второй тур президентских выборов, "республика, благодаря своим политикам, де-факто вступила в следующую избирательную кампанию, связанную с досрочным парламентскими выборами".

"Все политики, что бы они ни говорили, готовятся к досрочным выборам в парламент. Понятно, что они состоятся в следующем году. Остается на усмотрение избранного президента, действующего главы государства, других лидеров партий, депутатов и так далее собраться, обсудить и решить, когда провести эти выборы", - сказал Кику.

По его словам, основная задача правительства на данном этапе продвинуть "бюджетный пакет" законов.

Он уточнил, что "в противном случае страна, начиная с февраля, столкнется с большими трудностями при выплате зарплат и пенсий"

Он уточнил: "утверждение налогово-бюджетной политики и бюджетов на 2021 год - моральный долг и основная цель правительства". "И мы это сделаем. Уважаемые граждане, прошу сохранять спокойствие. Мы призываем политиков проявить повышенную ответственность. В течение 10, максимум - 14 дней все, начиная с премьера и заканчивая любым депутатом парламента, обязаны рассмотреть бюджеты и налогово-бюджетную политику. Затем все проявят ответственность и примут решения, которых требует общество", - сказал Кику.

Он уточнил, что в течение текущей недели кабмин ждет дополнения к проектам "бюджетного пакета". "На следующей неделе, после того, как получим поправки, рассмотрим их и дадим заключение в правительстве. После этого отправим заключения в надежде, что на следующей неделе парламент соберется, рассмотрит и, надеюсь, утвердит эти четыре важных документа - налогово-бюджетную политику, госбюджет, бюджет соцстрахования, а также медстрахования", - сказал Кику.

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