Новые обращения в Конституционный суд Молдовы: о чем идет речь

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Депутаты фракции DA подали в понедельник три новых обращения в Конституционный суд Молдовы. Об этом заявил на брифинге в понедельник законодатель от DA Дину Плынгэу.

"На прошлой неделе в парламенте было принято много законопроектов с нарушением процедуры. Это инициативы, которые противоречат и Конституции", - сказал Плынгэу.

По его словам, команда DA подготовила несколько обращений, чтобы аннулировать процесс голосования от 3 декабря.

"Наша работа сосредоточилась на трех приоритетах. В первую очередь - на аннулировании проектов, принятых в окончательном чтении в парламенте. Речь идет об изменении закона о Службе информации и безопасности, закона о Республиканском стадионе..., а также постановления парламента по изменению номинального состава постоянного бюро парламента", - уточнил Плынгэу.

Он сообщил, что все три обращения поданы КС в понедельник для того, чтобы отменить утвержденные в прошлый четверг проекты. По его словам, помимо того, что была нарушена процедура рассмотрения и голосования по этим инициативам, данные инициативы "также имеют определенные недостатки конституционности".

Плынгэу отметил, что DA настаивала включить проекты бюджетов на 2021 год, одобренных 3 декабря в первом чтении без обсуждения, в повестку заседания парламента, которое было запланировано на понедельник, чтобы рассмотреть их в установленном порядке. В противном случае, по его словам, они будут считаться неконституционными. Однако заседание парламента не состоялось из-за отсутствия кворума.

Депутат от DA уточнил, что подготовлены обращения и по пакету законов "о федерализации Молдовы", в том числе по закону о статусе Гагаузии, о функционировании языков, а также поправки к Кодексу аудиовизуальных услуг. Законодатели представят эти обращения после голосования в окончательном чтении.

"Мы подготовили документы, которые призваны аннулировать все заседание парламента от 3 декабря 2020 года", - уточнил Плынгэу.

Демократ Александр Жиздан на брифинге в парламенте заявил, что ДПМ намерена опротестовать в Конституционном суде решение об отмене передачи территории Республиканского стадиона в Кишиневе посольству США. По его словам, вызывает вопросы и скорость, с которой принимались проекты о статусе Гагаузии, функционировании языков, бюджеты.

Глава правительства Ион Кику сообщил в понедельник, что в течение текущей недели кабмин ждет дополнения к проектам "бюджетного пакета". "На следующей неделе, после того, как получим поправки, рассмотрим их и дадим заключение в правительстве. После этого отправим заключения в надежде, что на следующей неделе парламент соберется, рассмотрит и, надеюсь, утвердит эти четыре важных документа - налогово-бюджетную политику, госбюджет, бюджет соцстрахования, а также медстрахования", - сказал Кику.

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