Министр обороны Молдовы: американка Карен Бонаби – не мой советник

Глава молдавского военного ведомства Виктор Гайчук дал интервью Sputnik Moldova, в котором, в частности, объяснил, зачем в штат министерства была зачислена гражданка США Карен Бонаби.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Тех, кто особенно эмоционально отреагировал на это назначение, министр Гайчук спешит успокоить: это событие не означает, что Молдова вступает в НАТО или отказывается от своего нейтрального статуса.

"Многие не знают, но инициатива пригласить экспертом в молдавское оборонное ведомство гражданина США родилась еще в 2018 году и исходила от тогдашнего министра Евгения Стурзы. Ни при министре Войку, ни в течение моего второго мандата этот вопрос не поднимался ни разу. И когда на днях посол США представил мне госпожу Бонаби, это стало результатом той инициативы - двухгодичной давности", - заявил Виктор Гайчук.

Он отметил, что нынешнее руководство министерства обороны этим назначением, по сути, было поставлено перед фактом.

"Карен Бонаби будет трудиться в качестве эксперта в управлении развития министерства и курировать взаимоотношения ведомства с правительством Соединенных Штатов. В том числе и в финансовых вопросах. Её назначение состоялось в контексте двусторонних отношений сотрудничества, установленных между двумя оборонными ведомствами. Считаю важным отметить, что она не является советником министра обороны", - сказал Гайчук.

Министр напомнил, что США помогают Национальной армии Молдовы различными материальными ресурсами и, соответственно, имеют право знать, насколько эффективно в республике тратятся деньги американских налогоплательщиков. Подполковник армии США в отставке Карен Бонаби будет курировать именно это направление, а также, например, реализацию таких совместных программ, как "Партнерство во имя мира" и других программ помощи, финансируемых Соединенными Штатами.

Полный текст интервью с министром обороны Молдовы бригадным генералом Виктором Гайчуком читайте на сайте Sputnik по этой ссылке.

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