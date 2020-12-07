Электоральный синдром: нужны ли Молдове досрочные парламентские выборы

Есть в Молдове такая традиция - проводить выборы практически каждый год. Новый депутатский корпус граждане сформировали в 2019-м - сроком на четыре года, и вот сейчас стране сулят досрочные парламентские выборы в 2021-м после президентских в 2020-м.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. На молдавском политическом Олимпе снова маячит призрак выборов. На этот раз досрочных парламентских.

Говорят об этом все чаще и все больше. Подобная идея четко проговаривается в официальных заявлениях ряда молдавских политиков. Некоторые фракции и вовсе решили приступить к консультациям, по результатам которых предстоит выработать "дорожную карту" для роспуска законодательного собрания.

Многие аналитики пророчили, что президентские выборы в Молдове станут подготовкой к досрочным парламентским. Состоятся они могут уже в 2021 году. Кто и почему выступает за досрочные выборы, читайте в обзоре Sputnik.

Позиция премьера

Как считает глава кабмина Ион Кику, сразу после 15 ноября, когда в Молдове состоялся второй тур президентских выборов, "республика, благодаря своим политикам, де-факто вступила в следующую избирательную кампанию, связанную с досрочными парламентскими выборами".

Понятно, говорит премьер, что они состоятся в следующем году.

"Остается на усмотрение избранного президента, действующего главы государства, других лидеров партий, депутатов и так далее собраться, обсудить и решить, когда провести эти выборы", - сказал Кику.

По его словам, основная задача правительства на данном этапе - продвинуть "бюджетный пакет" законов.

"В противном случае страна, начиная с февраля, столкнется с большими трудностями при выплате зарплат и пенсий", - подчеркнул премьер.

Он уточнил, что утверждение налогово-бюджетной политики и бюджетов на 2021 год - "моральный долг и основная цель правительства".

"И мы это сделаем. Уважаемые граждане, прошу сохранять спокойствие. Мы призываем политиков проявить повышенную ответственность. В течение 10, максимум - 14 дней все, начиная с премьера и заканчивая любым депутатом парламента, обязаны рассмотреть бюджеты и налогово-бюджетную политику. Затем все проявят ответственность и примут решения, которых требует общество", - сказал Кику.

В ПСРМ приглашают к диалогу

Социалисты снова призвали парламентские силы к консультациям по поводу того, как можно распустить законодательные орган и начать процедуру досрочных выборов. Об этом заявил вице-спикер парламента, депутат-социалист Влад Батрынча на брифинге в понедельник.

"В пятницу на заседании законодательного органа обратился к фракциям по поводу инициирования диалога по вопросу роспуска парламента и запуска процедуры досрочных парламентских выборов", - сказал депутат.

По его словам, эти неформальные дискуссии были предложены для того, чтобы была возможность обсудить с юридической точки зрения, каким может быть конституционный путь для осуществления этого процесса.

"Предложили обсудить "дорожную карту" по поводу того, как распустить парламент, и когда возможно организовать эти выборы. По нашему мнению, самый ранний срок их проведения - это май. Они могут состоятся и осенью 2021 года. Однако Конституция четко предусматривает способ роспуска парламент. Первое – когда законодательный орган не принимает ни одно решение в течение 90 дней. Второе – отставка правительства и неспособность утвердить новый кабмин", - сказал Батрынча.

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Он уточнил, что помимо юридических вопросов планируется обсудить и то, как парламент видит обеспечение социально-экономической, бюджетной, финансовой и санитарной стабильности.

"Это значит, что вне зависимости от того, по какому сценарию мы пойдем, который будет согласован по взаимной договоренности в парламенте, мы должны обеспечить бюджет, налогово-бюджетную политику, социальные выплаты, люди должны получать зарплаты и пенсии, в том числе врачи... Понятно, что если мы пойдем по сценарию роспуска парламента, то ситуация будет напряженной. И ответственность депутатов растет", - отметил Батрынча.

По его словам, в ПСРМ считают, что нет ничего лучше, чем парламентский диалог.

"Мы призываем коллег к спокойствию и диалогу… Мы открыты к тому, чтобы обсудить эту "дорожную карту". Сегодня у нас была первая встреча с коллегами из Pentru Moldova… К сожалению, спустя три дня те, кто заинтересован в роспуске парламента, кто громче всех кричит на улице "досрочные выборы", пока нам ничего не ответили", - подчеркнул Батрынча.

Позиция Pentru Moldova

Депутат Элеонора Граур обратила внимание, что "на протяжении последнего месяца со всех сторон звучат заявления о необходимости роспуска нынешнего парламента и организации досрочных выборов". Эту идею, по ее словам, поддержали и те силы, которые прекрасно понимают, что у них нет шансов попасть в следующий созыв.

"Сегодня мы пригласили все парламентские группы на конструктивные дискуссии, чтобы найти правовые пути, которые бы позволили законно распустить парламент и организовать досрочные выборы. На этот призыв ответила только фракция ПСРМ. Остальные фракции продемонстрировали, что заинтересованы другими вопросами, а некоторые коллеги уже отмечают, что досрочные выборы уже не так уж и необходимы", - отметила Граур.

По словам депутата от фракции "Шор" Дениса Уланова, законодательное собрание распускается путем нормального политического диалога на единственной правильной платформе - парламентской.

"Иной формы, кроме парламентского диалога, для этого нет. Не вводите народ в заблуждение. Мы провели сегодня консультации с фракцией социалистов и начали работать над юридической, политической "дорожной картой" досрочных парламентских выборов", - сказал Уланов.

У демократов свой сценарий

Демократ Александр Жиздан прокомментировал пятничное приглашение к парламентскому диалогу, на которое тогда, по его словам, отреагировали только во фракции "Шор".

"Это игра, в которой мы не будем участвовать. У ДПМ своя повестка", - отметил Жиздан, подчеркнув, что демократы готовы вести дискуссии с некоторыми партиями, которые не замечены в скандалах.

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Он уточнил, что Демпартия готова к сценарию досрочных парламентских выборов. "Возможно, и хорошо, что партию покинули определенные люди. Для меня лично их уход из партии продемонстрировало еще раз, что ДПМ реформировалась", - уточнил Жиздан.

Демократ подчеркнул, что партия будет сотрудничать с парламентскими силами, которые никогда не фигурировали в отчете Kroll.

Взгляд Pro Moldova на досрочные парламентские выборы

Депутат от Pro Moldova Андриан Канду отметил, что не видит смысла в дискуссиях или консультациях на тему роспуска парламента и досрочных выборов. Он уточнил, что в законе все прописано.

"Считаю, что на данный момент общество настолько устало и разочаровано от проблем… Будет безответственно в преддверии зимы бросать страну в выборы", - сказал Канду, добавив, что к тому же любые выборы затратны.

По его мнению, "на данный момент в парламенте есть возможность сформировать другое правительство, в том числе миноритарное, проевропейский кабмин, правительство технократов, которое могло бы управлять страной в транзитный период до досрочных парламентских выборов".

Впрочем, по его словам, "Pro Moldova готова к любому вызову".

Что думают в PAS о досрочных выборах

Депутат PAS Игорь Гросу на брифинге в понедельник отметил, что не видел со стороны Влада Батрынчи никаких приглашений.

"Можем заявить четко, что досрочные выборы в повестке как можно быстрее", - сказал Гросу.

Накануне на митинге лидер PAS, избранный президент Молдовы Майя Санду в очередной раз выступила за отставку правительства Иона Кику и досрочные парламентские выборы.

Пучина досрочных выборов в парламент

Политолог Корнелиу Чуря обратил внимание, что правые сейчас не идут по предложенному левыми сценарию – начать переговорный процесс, однако со временем, как считает аналитик, может быть неофициально, эти переговоры состоятся.

"Чтобы никто не шел по пути дестабилизации и агрессивных действий. Мне кажется, позиция левых, прежде всего социалистов, более обоснованной. А правые сейчас идут на обострение, несмотря на то, что они победили на президентских выборах. Но договор левых и правых произойдет, мы правда не знаем, когда это случится", - резюмировал эксперт.

Расклад в парламенте

Сейчас в парламенте действуют пять официальных партийных фракций, одна депутатская группа, один неформальный союз и несколько неприсоединившихся депутатов.

Фракция ПСРМ располагает самым большим числом мандатов — в ее составе 37 депутатов.

На втором месте по численности — фракция партии "Действие и солидарность", которую возглавляет Майя Санду — 15 мандатов.

За ними следуют бывшие союзники по блоку ACUM — фракция "Платформы DA" располагает 11 депутатами.

Столько же, 11 мандатов, осталось в распоряжении Демократической партии.

В составе партийной фракции "Шор" — 9 депутатов, считая находящегося за рубежом депутата Илана Шора.

В группе Pro Moldova из 8 парламентариев остались 2. Шестеро ушедших депутатов заявили о создании в законодательном органе новой политической платформы Pentru Moldova. А 4 ноября депутаты фракции "Шор" подписали конвенцию о присоединении к платформе Pentru Moldova, теперь они действую вместе.

Также в составе парламента есть четверо "неприсоединившихся" депутатов — Александр Олейник, Евгений Никифорчук, Владимир Андронаки и Октавиан Цыку.

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