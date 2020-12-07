Почему вокруг "гагаузских законопроектов" столько шума

В течении ближайших двух недель станет ясно, что будет с законопроектами по укреплению статуса автономии, принятия которых давно ждут в Комрате.

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Многострадальные три законопроекта, относящиеся к статусу и прерогативам гагаузской автономии, снова на повестке дня молдавского парламента. Разработанные еще в 2016 году документы в очередной раз пытаются провести через молдавский законодательный орган. Для сторонников принятия документа это положения, которые должны обеспечить функциональность и без того существующего статуса автономии, для противников - попытка "федерализации Молдовы". Sputnik Молдова рассказывает в чем суть изменений.

Откуда взялись три "гагаузских закона"

Спустя год работы, в 2016 году, разработчики согласовала три законопроекта, уточняющие статус Гагаузской автономии и дополняющие полномочия ее руководящих органов, тогда же их передали в парламент.

В 2015 году в Молдове была создана межпарламентская рабочая группа, в которую вошли по семь депутатов от высшего законодательного органа Молдовы и Народного собрания Гагаузии (НСГ). Основной задачей группы было давно назревшее разграничение полномочий автономии и центральных властей. К работе переговорщиков привлекали местных и международных экспертов. Члены рабочей группы побывали в успешно действующих европейских автономиях: на Аландских островах (Финляндия), в Южном Тироле (Италия), Уэльсе (Великобритания).

Правящему большинству в депутатском корпусе прошлого созыва законы пришлись не по душе. В юридической комиссии их перекроили до неузнаваемости. Два из трех законов приняли в искаженном виде, который лишал их смысла. Президент Игорь Додон отказался их утверждать в таком виде и вернул на пересмотр. Больше к этим проектам не возвращались.

Уже в парламенте следующего созыва в июле 2020 года фракция Партии социалистов повторно зарегистрировала те же три проекта в качестве собственной инициативы. Их и приняли 3 декабря в первом чтении голосами социалистов и группы "За Молдову".

О чем эти документы

Первый проект предполагает внесение одного единственного изменения в закон "Об особом правовом статусе Гагаузии". Согласно поправке, любой пересмотр этого закона возможен только после одобрения изменений Народным собранием Гагаузии.

Второй вводит в систему административно-территориального деления республики, наряду с первым (населенные пункты) и вторым уровнями (районы, муниципии), особый уровень управления для Гагаузской автономии. Закон также дает право гагаузским властям менять границы населенных пунктов и районов внутри автономии.

Третий проект вводит в Закон о местном публичном управлении специальный статус для органов управления автономией.

Следует отметить, второй и третий законопроекты всего лишь переносят нормы и без того присутствующие в Законе об особом правовом статусе Гагаузии в другие профильные законы Молдовы. Единственное настоящее нововведение всего "гагаузского пакета" — законодательное требование получать согласие Комрата на изменение статуса автономии.

Позиции сторон

Сторонники принятия документов в Кишиневе и Комрате уверены, что документы носят скорее технический характер и призваны обеспечить функциональность автономии и привести молдавское законодательство в соответствие с особым статусом автономии.

"Мы предлагаем, чтобы статус автономии менялся с взаимного согласия сторон. Почему? Законодательство Молдовы за 25 лет менялось, часто без учета статуса автономии. ... Законопроекты носят технико-юридический характер. Они обеспечат функциональность Закона об особом статусе Гагаузии, позволят ей полноценно функционировать и снимут напряженность между центром и регионом", — заявил на пресс-конференции в Sputnik Молдова один из соавторов проекта, депутат ПСРМ Федор Гагауз.

Противники принятия "гагаузских законов" из правых партий сетуют на то, что инициативы социалистов не обсуждались с представителями автономии (напомним, технически это не те проекты, которые были согласованы совместной рабочей группой Кишинева и Комрата в 2016 году), представляют угрозу для суверенитета Молдовы, ограничивают компетенцию молдавского парламента и даже "создают риски федерализации страны".

"Эти законы достаточно спорные и представляют опасность для суверенитета Республики Молдова. Они широко не обсуждались. Нет заключения правительства. Мы широко открываем двери для федерализации", — заявил во время заседания парламента 3 декабря вице-спикер парламента, зампредседателя партии "Достоинство и правда" (DA) Александр Слусарь.

Депутат партии "Действие и солидарность" (PAS) Оазу Нантой в разговоре со Sputnik Молдова заявил, что законопроекты социалистов не прошли через совместную рабочую группу депутатов парламента и НСГ.

"Закон от 23 декабря 1994 года откровенно слабый закон, в котором есть масса непонятных положений, он написан не юридическим языком. Сами наши коллеги из Народного собрания признают, что это проблема. А мы пытаемся закрыть глаза на то, что нет четкого разграничения полномочий и бежать вперед", — говорит Оазу Нантой.

Представители правых партий неоднократно заявляли, что обжалуют все законопроекты, которые были приняты на заседании 3 декабря. Депутат от DA Дину Плынгэу на брифинге 7 декабря заявил, что обращения и по пакету законов "о федерализации Молдовы", имеются в виду законы о статусе Гагаузии, уже подготовлено и ждет принятия документов в окончательном чтении.

По словам Федора Гагауза, второе чтение по гагаузским проектам может состояться спустя две недели после первого рассмотрения в парламенте.

Нужны ли Молдове законы о Гагаузии

В целом все заинтересованные стороны признают — разграничение и закрепление статуса гагаузской автономии так или иначе необходимо. По словам Оазу Нантоя, в свою бытность премьер-министром, об этом говорила и избранный президент Молдовы Майя Санду.

"Когда Майя Санду выступая на инаугурации Ирины Влах в 2019 году сказала очень важную вещь: мы должны сесть и распределить полномочия между центром и автономией для того, чтобы автономия нашла свое место в молдавском государстве — чтобы прекратить политические спекуляции", — вспоминает Нантой.

Политический аналитик, директор Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan Centre Сергей Манастырлы отмечает, что к росту напряженности между центральными властями и южной автономией привела последовательная практика Кишинева.

"Дело в том, что молдавский парламент больше 25 лет принимал законы, которые не учитывали статус гагаузской автономии и закон о ней. То есть игнорировали собственный закон. Это и привело к такому накалу страстей", — рассказывает аналитик.

Манастырлы уверен, что "гагаузские законы" принимать нужно, но не в таких условиях.

"То, что законы принимаются таким способом провоцирует возможное опротестование в Конституционном суде. Многие депутаты от правых партий уже говорят, что это закон чуть ли не о федерализации — это категорически не так, это ложь", — отмечает политолог.

По мнению Сергея Манастырлы, главный и единственный изъян трех законопроектов — это отсутствие должного обсуждения в молдавском экспертном сообществе и недостаточная работа с общественным мнением.

"Значительную часть молдавских граждан не убедили в том, что никакой угрозы целостности Молдовы эти законы не несут", — говорит эксперт.

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