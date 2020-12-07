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Майя Санду.

Санду: если Кику не подаст в отставку, в парламенте выдвинут вотум недоверия

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (61)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201207/32802819/sandu-esli-chicu-ne-podast-v-otstavku-v-parlamente-vydvinut-votum-nedoveriya.html

Майя Санду рассказала, какие шаги намерены предпринять ее сторонники, если премьер-министр не сложит свои полномочия.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Если в последующие дни не произойдет отставка правительства Иона Кику, то представители фракции "Действие и солидарность" (PAS) выдвинут ему вотум недоверия в законодательном органе.

Майя Санду на протесте в Кишиневе 6 декабря
© Sputnik / Mihai Caraus
Санду на протесте потребовала отставки правительства и досрочных выборов

Такое заявление сделала избранный президент Молдовы Майя Санду в эфире одного из молдавских телеканалов.

По ее мнению, отставка нужна для того, чтобы как можно быстрее запустить процедуру досрочных парламентских выборов.

"Если правительство сейчас подаст в отставку, то выборы могут произойти в конце марта или в апреле", - добавила Санду.

Отвечая на вопрос, хватит ли в парламенте голосов для выдвижения вотума недоверия, Санду отметила, что надеется на поддержку других фракций.

"Мы слышали от других фракций, в том числе и от социалистов, что они тоже хотят досрочных выборов и ищут решения. Мы им предлагаем самый короткий путь", - подчеркнула избранный президент.

Также она рассказала, что во время телефонного разговора Кику подтвердил необходимость создания нового парламента, но нежелание уйти в отставку объяснил тем, что еще не принят законопроект о госбюджете.

Призывы к отставке правительства 

Майя Санду неоднократно заявляет о необходимости отставки правительства. В частности, в воскресенье прошел митинг, на который собрались сторонники Санду и других политических партий.

В завершении акции со сцены зачитали главные требования митингующих: срочная отставка правительства Иона Кику (протестующие обвинили кабмин в провоцировании экономического кризиса и осложнении ситуации с пандемией коронавируса), проведение досрочных парламентских выборов, аннулирование принятых на последних заседаниях парламента законов.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (61)

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