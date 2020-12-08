Майя Санду назвала еще четверых своих будущих советников

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Избранный президент Молдовы Майя Санду назвала имена еще четырех человек, которые станут ее советниками. Она добавила, что на данный момент не может назвать имена других кандидатов, поскольку переговоры с ними еще не завершены. Об этом Санду рассказала в интервью одному из молдавских телеканалов.

Среди будущих советников избранного президента числится бывший министр образования в кабмине Санду - Лилиана Николаеску-Онофрей, она станет советником области образования. Экономический эксперт и местный избранник в муниципальном совете столицы Серджиу Тофилат будет советником в области энергетики. Журналист Анжела Брашовяну станет советником по вопросам культуры, а Анжела Друцэ - советником по связям с диаспорой.

Напомним, что на первой пресс-конференции после второго тура президентских выборов 15 ноября Майя Санду объявила первую тройку тех, кого хочет видеть своими советниками. Это бывшие министры здравоохранения и юстиции в правительстве Санду Алла Немеренко и Олеся Стамате, а также экс-министр финансов Вячеслав Негруцэ.

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