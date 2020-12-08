11:16 08 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.97
  • USD17.32
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Майя Санду

Майя Санду назвала еще четверых своих будущих советников

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (62)
33311
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/06/32783791.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201208/32803889/Mayya-Sandu-nazvala-imena-chetverykh-svoikh-buduschikh-sovetnikov.html

Команда избранного президента очень похожа на состав правительства в бытность Санду премьер-министром Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Избранный президент Молдовы Майя Санду назвала имена еще четырех человек, которые станут ее советниками. Она добавила, что на данный момент не может назвать имена других кандидатов, поскольку переговоры с ними еще не завершены. Об этом Санду рассказала в интервью одному из молдавских телеканалов.

Среди будущих советников избранного президента числится бывший министр образования в кабмине Санду -  Лилиана Николаеску-Онофрей, она станет советником области образования. Экономический эксперт и местный избранник в муниципальном совете столицы Серджиу Тофилат будет советником в области энергетики. Журналист Анжела Брашовяну станет советником по вопросам культуры, а Анжела Друцэ - советником по связям с диаспорой. 

Напомним, что на первой пресс-конференции после второго тура президентских выборов 15 ноября Майя Санду объявила первую тройку тех, кого хочет видеть своими советниками. Это бывшие министры здравоохранения и юстиции в правительстве Санду Алла Немеренко и Олеся Стамате, а также экс-министр финансов Вячеслав Негруцэ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (62)

По теме

Кику провел телефонный разговор с Санду: что они обсудили
Санду на протесте потребовала отставки правительства и досрочных выборов
Шаповалов: чем закончится противостояние Санду с парламентариями и кабмином


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Сельхозтехника у въезда в Кишинев
Аграрии готовы протестовать в Кишиневе: тракторы уже у въезда в город - фото
“Северный поток - 2”: почему США мешают строительству газопровода и что об этом думает Европа.
Почему США мешают строительству газопровода и что об этом думает Европа
Зимние праздники в Кишиневе
Зимняя сказка в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться