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Заседание Парламента

ВСМ не одобрил отзыв на проект Закона о функционировании языков

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Законопроект социалистов о функционировании языков и статусе русского языка не получил одобрения Высшего совета магистратуры.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Высший совет магистратуры (ВСМ) дал отрицательный отзыв на проект Закона о функционировании языков, принятый в первом чтении 3 декабря. Члены ВСМ отказались утверждать проект из-за "многочисленных нарушений" в законотворческом процессе.

Заседание парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
Глава государства уверен, что закон о функционировании языков будет принят в парламенте

Докладчик по вопросу, член ВСМ Ион Крецу, представляя проект, заявил, что ВСМ компетентен давать отзыв только в части использования языков в судебном производстве.

По его словам, нормы из закона о функционировании языков в судопроизводстве уже существуют в законодательстве, а предложенный законопроект не содержит нововведений в этой части.

"Настоящий проект не содержит норм, которые меняют правила использования языков в уголовном и гражданском судопроизводстве", - заявил член ВСМ Ион Крецу.

Учитывая это, докладчик предложил принять положительный отзыв на проект Закона о функционировании языков.

Содокладчик по вопросу, член ВСМ Каролина Чугуряну-Михайлуцэ, призвала посмотреть на проект закона шире, а не сосредотачиваться только на нормах, затрагивающих судебную систему. Она рекомендовала принять отрицательный отзыв на проект из-за допущенных, по ее мнению, процессуальных нарушений при принятии закона парламентом в первом чтении. 

"Подобного рода проекты, как и любые другие проекты, должны проходить раунд публичных консультаций, а также детально рассматриваться в парламенте, а не приниматься в такой спешке", - заявила она.

Предложение Каролины Чугуряну-Михайлуцэ единогласно поддержали все присутствовавшие на заседании члены ВСМ.  

Напомним, депутаты парламента Молдовы 3 декабря приняли в первом чтении законопроект о функционировании языков. Документ возвращает русскому языку статус языка межнационального общения. Принять закон в окончательном чтении депутаты рассчитывают в течение двух недель. 

Отметим, отзыв Высшего совета магистратуры, как и других органов, не является обязательным для парламента.

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