Демократы обещают подать в суд на Ренато Усатого

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Демократическая партия Молдовы подаст в суд на мэра Бельц и лидера “Нашей партии” Ренато Усатого по обвинению в клевете. Сообщение об этом появилось на официальном сайте политформирования.
В Демпартии считают, что Усатый, участвуя в одной из телепередач, распространял лживые и очернительские утверждения, порочащие партию.
"Помимо атаки на наш имидж, мы считаем, что Ренато Усатый также преследует четкую политическую цель, о которой мы подробно расскажем в ближайшем будущем", - говорится в сообщении на сайте ДПМ.
Усатый заявил, что Демократическая партия и Павел Филип получали скрытое финансирование в размере 150 000 долларов в месяц, когда находились в правящей коалиции.
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