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Демократическая партия Молдовы.

Демократы обещают подать в суд на Ренато Усатого

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201208/32807800/demokraty-obeschayut-podat-v-sud-na-renato-usatogo.html

В ДПМ считают, что политик, участвуя в одной из телепередач, распространял лживые и клеветнические утверждения, порочащие имидж партии.

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Демократическая партия Молдовы подаст в суд на мэра Бельц и лидера “Нашей партии” Ренато Усатого по обвинению в клевете. Сообщение об этом появилось на официальном сайте политформирования.

В Демпартии считают, что Усатый, участвуя в одной из телепередач, распространял лживые и очернительские утверждения, порочащие партию.

"Помимо атаки на наш имидж, мы считаем, что Ренато Усатый также преследует четкую политическую цель, о которой мы подробно расскажем в ближайшем будущем", - говорится в сообщении на сайте ДПМ.

Roman Mihăeș
© Sputnik / Osmatesco
Михэеш: от Демпартии всего можно ожидать
Демократы призывали общественность и СМИ не позволять вводить себя в заблуждение посредством клеветнической информации, которую продвигают некоторые политические деятели.

Усатый заявил, что Демократическая партия и Павел Филип получали скрытое финансирование в размере 150 000 долларов в месяц, когда находились в правящей коалиции.

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