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СИБ.

Игорь Додон одобрил два резонансных закона

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201208/32809772/igor-dodon-promulgiroval-dva-rezonansnyh-zakona.html

Сегодня эти законодательные акты были опубликованы в Monitorul Oficial и, следовательно, вступили в силу.

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Игорь Додон подписал законы, содержащие положения об отмене решения о передаче посольству США участка земли под бывшим Республиканским стадионом, а также о переходе СИБ под контроль парламента.

Сегодня эти законодательные акты были опубликованы в Monitorul Oficial и вступили в силу.

Конституционный суд приостановил действие закона о Службе информации и безопасности, по которому структуру вернули под контроль парламента. Решение принято на заседании инстанции в понедельник.

Республиканский стадион в Кишиневе.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Республиканский стадион не передадут посольству США: решение парламента

"Конституционный суд объявил решение № 137, согласно которому поставил приостановить действие Закона № 218 от 3 декабря 2020 года. Данным законом парламент исключил из полномочий президента Молдовы возможность координировать работу Службы информации и безопасности, назначать руководство структуры, установив, что деятельность СИБ попадет под контроль законодательного органа", — сказано в заявлении КС.

Решение КС основано на обращении депутата PAS Сергея Литвиненко.

Закон по стадиону также был обжалован в Конституционном суде по запросу депутатов "Платформы DA", однако вердикт инстанции пока не вынесен.

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Теги:
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