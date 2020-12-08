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Здание Конституционного суда Молдовы.

Конституционный суд огласил решения по жалобам на законы, принятые 3 декабря

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201208/32811224/konstitucionnyj-sud-oglasil-resheniya-po-zhalobam-na-zakony-prinyatye-3-dekabrya.html

Судьи приостановили действие закона, отменяющего передачу посольству США участка под бывшим Республиканским стадионом, но оставил в силе изменения в руководстве парламента.

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Конституционный суд огласил решения по жалобам на ряд законов, принятых на заседаниях 3 декабря и опротестованных несколькими депутатами парламента.

Своим вердиктом суд отклонил ходатайство о приостановлении действия закона №218 о переходе СИБ под контроль парламента, поданное депутатами парламента Дину Плынгэу и Марией Чобану. Напомним, что ранее инстанция уже приняла положительное решение по аналогичному ходатайству депутата Серджиу Литвиненко.

Здание Конституционного суда Молдовы.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Конституционный суд приостановил действие закона о переводе СИБ под контроль парламента

В то же время судьи Конституционного суда отклонили запрос Плынгэу и Чобану о приостановлении действия постановления парламента №219 от 3 декабря, которым из Постоянного бюро парламента была выведена представительница ДПМ Моника Бабук, а вместо нее был избран представитель фракции "Шор" Владимир Витюк.

Следующим решением КС удовлетворил ходатайство Плынгэу и Чобану о приостановлении действия закона №217 об отмене передачи посольству США участка под бывшим Республиканским стадионом.

Вместе с тем судьи по итогам проверки конституционности отклонили жалобу депутата Думитру Алайба на законопроект о строительстве Национального комплекса развития, образования, творчества и досуга (на территории бывшего Республиканского стадиона).

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Теги:
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