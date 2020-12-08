Конституционный суд сообщил, когда состоится утверждение мандата Майи Санду

В связи с противоэпидемическими ограничениями присутствовать на заседании будет разрешено только ограниченному кругу лиц.

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputrnik. Заседание Конституционного суда по утверждению результатов выборов и утверждению мандата Президента Республики Молдова состоится 10 декабря в 10.00.

Только приглашенные лица будут иметь доступ в зал заседаний Конституционного суда, сообщается в официальном сообщении инстанции.

Все остальные граждане и СМИ смогут наблюдать за слушаниями в прямом эфире.

Ранее избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что церемония ее вступления в должность состоится до начала череды зимних праздников. Об этом она сказала в ходе своей первой большой пресс-конференции.

По словам Санду, инаугурация пройдет 24 декабря в столичном Дворце республики с ограничениями, связанными с пандемией.

"Есть специальный закон, который предписывает правила инаугурации, кто должен быть приглашен. Мы сейчас работаем над тем, чтобы соблюсти эти правила и требования, связанные с пандемией", — рассказала Санду.

Во время пресс-конференции Санду заявила, что будет работать в нынешнем здании президентской администрации на проспекте Штефана чел Маре, но пообещала использовать остальное имущество, находящееся в распоряжении главы государства (президентские резиденции в Кондрице и Голерканах), более эффективно и сократить расходы администрации.

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