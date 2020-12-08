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Министерство иностранных дел и европейской интеграции.

В Кишинев с визитом прибудут главы МИД Украины и Венгрии

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (66)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201208/32812052/v-kishinev-s-vizitom-pribudut-glavy-mid-ukrainy-i-vengrii.html

Глава венгерской дипломатии встретится с действующим президентом Игорем Додоном, а украинской — с избранным главой государства Майей Санду.

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Министры иностранных дел Венгрии и Украины Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба совершат рабочие визиты в Республику Молдова. Об этом сообщило Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

Владимир Брутер.
© Sputnik
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Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто посетит Кишинев в среду, 9 декабря 2020 года. В программе - встречи с президентом Игорем Додоном, премьер-министром Ионом Кику и министром иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоем.

Визит главы МИД Украины состоится на следующий день, 10 декабря. Кулеба встретится с избранным президентом Майей Санду, спикером парламента Зинаидой Гречаной, а также с премьер-министром Ионом Кику и главой МИДЕИ Аурелиу Чокоем.

Ранее избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что в первые недели после ее инаугурации будут организованы визит президента Румынии Клауса Йоханниса в Кишинев и встреча с лидером Украины Владимиром Зеленским.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (66)

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Теги:
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